Cae en el AICM comandante de la Guardia Nacional; se hacía pasar como miembro del CJNG para secuestrar

PUEBLA, Pue., (apro).- Obed “N”., quien se desempeñaba como comandante de la 238 Compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional y formaba parte de una célula de esa corporación que se hacía pasar como miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para cometer secuestros, fue detenido en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Puebla informó que obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de secuestro agravado extorsivo en contra del ahora exelemento de la Guardia Nacional, mismo que se dio a la fuga desde el 11 de octubre de 2023, cuando dos de sus cómplices fueron detenidos “in fragantti” al tratar de privar de su libertad a dos personas en San Martín Texmelucan.

El excomandante fue aprehendido en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) con el apoyo del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la policía de la Ciudad de México, al regresar al país en un vuelo proveniente de Panamá, país en donde supuestamente se había ocultado después de los hechos.

En la edición impresa de Proceso de este mes se informa que esta célula, que cometía secuestros y extorsiones, operaba con integrantes de la Guardia Nacional que usaban armamento y equipo de esa corporación, pero además lo hacían en combinación con bandas delincuenciales de San Martín Texmelucan, que les proporcionaban información sobre sus posibles víctimas.

El 11 de octubre de 2023 fueron detenidos Luis Javier González Morales, quien era activo de la GN y el exmilitar, Rogelio Sergio Peláez Álvarez, cuando trataron de secuestrar al dueño de una vulcanizadora y a uno de sus amigos, haciéndose pasar por miembros del CJNG, para reclamar a sus familiares el pago de 50 mil dólares.

Luego de que esto, al lugar llegó el comandante Obed “N”., en una patrulla junto con otros cinco elementos de la GN, para tratar de rescatar a sus presuntos cómplices, incluso, según testimonios obtenidos por Proceso, ofreció hasta 500 mil pesos para que se los entregaran junto con las armas.

En las investigaciones de este caso quedó en claro que una de las armas usadas para el intento de secuestro estaba a cargo de este comandante.

Además, las cámaras de seguridad del municipio evidenciaron que la patrulla de la GN, que correspondía a la 238 Compañía del Tercer Batallón de esa corporación que tiene sede en Texcoco, Estado de México, y que estaba fuera de su jurisdicción, escoltó todo el tiempo el vehículo en el que se trasladaron los dos secuestradores detenidos “in fragantti”.

Tras la aprehensión de Obed “N”., este día fue diferida la audiencia con la que se iniciará el juicio en contra de los dos detenidos por este caso.