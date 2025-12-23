Caen dos sujetos que llevaban 37 millones de pesos en efectivo y armas en Lomas Verdes

TOLUCA, Edomex. (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Defensa Nacional detuvieron a dos sujetos que circulaban sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia Lomas Verdes, en el municipio de Naucalpan, en portación de 37 millones de pesos en efectivo cuya posesión no pudieron comprobar y un par de armas de fuego de calibre no especificado.

La detención de quienes fueron identificados como Iván “N” y José “N”, de 37 y 53 años, respectivamente, ocurrió durante los patrullajes coordinados que se realizan a propósito del Mando Unificado Zona Oriente, cuando circulaban a bordo de una camioneta con blindaje marca Dodge, línea Durango, color gris.

Los asegurados manipulaban algunos objetos al interior del vehículo, pero al notar la presencia de las fuerzas del orden, arrojaron los objetos al asiento trasero, actitud que levantó las sospechas de los uniformados, por lo que solicitaron a los hombres, mediante comandos verbales, detener su marcha y bajar de la unidad para efectuar una inspección.

Iván “N” y José “N” se negaron a atender la solicitud en dos ocasiones, aunque los elementos de la Policía Estatal y militares alcanzaron a observar que al interior del vehículo se encontraban dos bultos que aparentaban ser armas de fuego y otros paquetes misteriosos.

Al arribar la autoridad facultada para la revisión y con la presencia de un representante legal de los detenidos, se realizó la inspección; dentro de la camionera se localizaron dos armas de fuego cortas, una de ellas sin el permiso para su legal portación; cuatro cargadores y cartuchos útiles, y 37 millones de pesos en efectivo, sin que se contara con la documentación para acreditar su origen lícito.

Por tal razón, se solicitó el apoyo de una grúa para el traslado de los hombres y la unidad ante el Ministerio Público. Los detenidos se encuentran señalados por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En las próximas horas se determinará su situación jurídica.