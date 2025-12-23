Detectan aumento en el consumo experimental de drogas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los primeros resultados que presentó el gobierno federal sobre drogas en el país es que aumentó el consumo de opioides, cannabis, alucinógenos y estimulantes, así como el uso indebido de medicamentos.

Uno de los grandes incrementos también fue el consumo experimental, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), presentada en la conferencia mañanera.

El secretario de Salud, David Kershenobich, dio los detalles en cuanto a este consumo experimental que en adultos aumentó de 10.6 por ciento en 2016 a 14.6 por ciento en 2025. Lo contrario sucedió en adolescentes, entre quienes disminuyó de 6.2 a 4.1 por ciento en este periodo.

En el uso indebido de medicamentos, aumentó de 1.3 por ciento en el mismo periodo de tiempo; y el consumo de opioides aumentó de 0.1 por ciento a 1.4 por ciento.

El funcionario federal habló de la “prevalencia de fentanilo, que también se investigó, fue muy baja, 0.2 (por ciento) alguna vez y 0.1 en el último año”, dijo.

En cuanto a si hubo una medición de esta droga desde 2016, Kershenobich afirmó que “había evidencia a través de casos que pudieran haber sido afectados médicamente, sobre todo, en los estados fronterizos, en donde había posibilidades de intercambio en que alguien hubiera consumido el fentanilo en Estados Unidos si estuviera en México”.

Agregó que en esta última encuesta, “cuando sacamos lo que significa, son casos aislados fundamentalmente por un consumo excesivo que lleva a una alteración médica y a la necesidad de la atención médica en particular”,

El cannabis fue la droga que más aumentó en cuanto al consumo, al pasar de 9.3 por ciento en 2016 a 13.3% en 2025. “Es decir, es una de las drogas que su uso está mucho en discusión si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga”, dijo.

Los alucinógenos también aumentaron de 0.8% en adultos a 1.5 por ciento. Los estimulantes de tipo anfetamínico aumentaron de 0.9 a 1.6 por ciento.

Entre los adolescentes las cifras disminuyeron, de acuerdo con la encuesta presentada por el gobierno. Por ejemplo, el cannabis en adolescentes pasó de 5.3 a 3.7 por ciento, mientras que los estimulantes de tipo anfetamínico disminuyeron de 0.6 a 0.5 por ciento

El consumo experimental en adolescentes disminuyó de 6.2 en 2016 a 4.1 por ciento en 2025.

“¿Qué significa este impacto en los adolescentes? Es que los adultos se van sumando cada año conforme avanza, y la estrategia de empezar desde la adolescencia se vuelve muy importante para combatir el consumo de drogas ilegales”.

En cuanto al alcohol: “El porcentaje de gente que alguna vez ha consumido alcohol aumentó de 71 por ciento en 2016 a 73.7; sin embargo, el porcentaje de mujeres que han consumido alcohol alguna vez aumentó de 62.6 por ciento en 2016 a 69.3 en 2025”.

Entre los adolescentes el consumo de alcohol disminuyó en adolescentes de 8.3 a 2.6 por ciento. En tabaco fumado pasó de 17.6 a 15.1 por ciento; en cambio, el cigarro electrónico aumentó de 1.1 a 2.6 por ciento.

El secretario de Salud destacó que “ya pasamos en la legislación que el tramadol tenga que ser con receta, porque anteriormente era sin receta, pero ya está aprobado en la legislación el que tiene que ser con receta, y puede ser uno de los factores responsables por el consumo de opioides”.

Para el caso de las mujeres adultas, dijo, reforzarán iniciativas para disminuir el consumo de sustancias ilegales.

“En relación a la nicotina, la transición al vapeo en adolescentes la estamos atendiendo con las nuevas regulaciones que acaban de ser aprobadas y también con campañas educativas; y seguiremos insistiendo en el riesgo que tiene el cigarro electrónico”, afirmó.