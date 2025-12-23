Diputados destinan más de 30 millones a restaurar frontispicio de San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Cámara de Diputados pagó más 30 millones de pesos para restaurar los muros cubiertos de tezontle del Frontispicio y otros elementos realizados con esa técnica en el palacio Legislativo de San Lázaro.

El contrato se dio por adjudicación directa a la empresa Alcones Ingenieros Constructores, SA de CV por 29 millones 791 mil 710 pesos con IVA incluido y a la empresa Proyectos e Ingeniería Chronos, SA de CV, por un millón 489 mil 585 pesos.

El primero de los contratos, especifica el Acuerdo del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, se otorgó por adjudicación directa a la empresa Alcones Ingenieros Constructores por recomendación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Después de dar aviso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) sobre el levantamiento topográfico realizado, la Dirección de Servicios Generales definió las condiciones técnicas idóneas para la limpieza, restauración y conservación del recubrimiento de tezontle del edificio A.

“Que, al haberse ratificado la autorización del proyecto, y en virtud de que su correcta ejecución requiere la intervención de un especialista reconocido por el INBAL, así como por el INAH, con fecha 27 de febrero de 2025, la Directora de Conservación e Investigación de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH informó que el restaurador José Roberto Ramírez Vega y su equipo técnico cuentan con la experiencia y preparación necesarias para llevar a cabo los trabajos de limpieza, fijado, integración de piezas integración cromática y protección de los muros recubiertos de tezontle del frontispicio del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Trabajos supervisados por el INAH. Foto: Montserrat López.

“Así como de otros elementos patrimoniales realizados con técnicas y materiales diversos. Dicho equipo técnico forma parte de la plantilla de la empresa "ALCONES INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE CV.", de ahí que su contratación resulte necesaria para garantizar la debida intervención especializada en los bienes culturales involucrados”, detalla el acuerdo.

Por otro lado, para la contratación de Proyectos e Ingeniería Chronos, SA de CV, la Secretaría Técnica de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por conducto de la maestra Thalía Velasco Castelán, coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante oficio número CIUA 08CMX000, de fecha 3 de marzo de 2025, certificó la supervisión externa de este proyecto, ya que resaltó que cuenta con personal capacitado en la planeación, ejecución y supervisión de este tipo de restauraciones.

El acuerdo fue firmado por el Comité de Administración el 24 de abril de 2025 y fija que los contratos de servicios tendrán vigencia desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2025; los trabajos todavía se siguen realizando en San Lázaro.

Entre los firmantes se encuentran el diputado representante de Morena, Fernando Jorge Castro, el representante del PAN, el diputado Armando Tejeda Cid, el coordinador de la bancada del PVEM, Carlos Puente, el coordinador de la bancada del PT, Reginaldo Sandoval, y el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira. La única que no firmó fue la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega.

Los contratos de las adjudicaciones no se han publicado en la página oficial de la Cámara de Diputados y tampoco los han hecho públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).