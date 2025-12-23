Federico de 2 años viajaba en el avión de la Marina que se accidentó en Texas

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Federico Efraín R.C. un niño de 2 años originario de Escárcega, Campeche, murió en el accidente del avión de las Fuerzas Armadas de México que cayó al mar este lunes en la bahía de Galveston, Texas, Estados Unidos. El pequeño era trasladado al Shriners Hospitals for Children, en donde recibiría atención de la Fundación Michou y Mau por quemaduras en su cuerpo.

La Secretaría de Marina informó en un comunicado que la aeronave tipo King Air ANX 1209 de la Armada de México partió de la ciudad de Mérida, Yucatán. En el vuelo iban ocho tripulantes, de los cuales la mitad eran civiles. Hasta el último corte señalaron que fallecieron cinco, dos se encontraban con vida y uno más en calidad de desaparecido.

Las labores de búsqueda continúan. Según una publicación de X del Departamento de Seguridad de Texas en el operativo están participando funcionarios de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

Federico fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O 'Horán en Mérida, en donde recibió atención médica especializada tras presentar quemaduras de consideración en el 40 por ciento de su cuerpo. Autoridades de esta entidad colaboraron para su traslado.

“La aeronave realizaba un traslado médico especializado desde Yucatán, expresamos nuestra solidaridad con las familias y estaremos atentos a la información oficial que se vaya generando en las próximas horas, les mandamos un abrazo a las familias de los fallecidos”, mencionó el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, durante una transmisión en vivo este lunes.

La Marina de México recalcó que realizaba una misión de apoyo en el marco de “Plan Marina” en coordinación con la Fundación Michou y Mau. Trascendió que la neblina no permitió la visibilidad y finalmente, tuvo como consecuencia el accidente en el que perdió la vida Federico.