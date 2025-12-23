Gobierno federal reconoce incremento de violencia en Sinaloa y envía 150 militares más

CULIACÁN, Sin. (apro). - El gobierno federal reconoció el incremento de la violencia en Sinaloa con el envío de 150 militares más a Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) informó que este grupo se suma a los 180 que ya habían arribado a la capital de Sinaloa ante el incremento de hechos delictivos que incluye ejecuciones e inmuebles incendiados como dos casinos que han sido atacados recientemente en Culiacán.

Uno de ellos prácticamente anunciado en redes sociales en donde un mensaje anónimo advertía a la ciudadanía de no asistir al casino Flamingos en el sector Lomas del Bulevar, que, junto a algunos colegios (dos de ellos incendiados previamente en la capital), son señalados de ser financiadores de una de las facciones del crimen organizado en guerra en Sinaloa.

El ataque generó un operativo la noche del lunes 22 en la zona en donde elementos de seguridad localizaron una mochila con municiones en el sector.

El atentado únicamente tuvo daños materiales.

Debido a estos delitos, en un comunicado la SSPE informó que este reforzamiento se da por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum y con este nuevo contingente de 150 militares se integrarían al estado de fuerza en Sinaloa que suman 2 mil 500 efectivos de los tres niveles de gobierno.

Por otra parte, el saldo violento del lunes último dejó nueve homicidios dolosos según la estadística de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, agrega otro par de asesinatos por personas heridas en hospitales que fueron blanco de ataques con arma de fuego los días 12 y 18 de diciembre así como una tercera persona que fue atendida en Cruz Roja, una mujer cuya muerte no ha sido configurada como homicidio o feminicidio.