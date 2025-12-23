Metro y MetrobÃºs: horarios de servicio el 24 y 25 de diciembre en CDMX

La SEMOVI informÃ³ los horarios especiales del transporte pÃºblico en CDMX por Nochebuena y Navidad.. Foto: Especial

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃ­a de Movilidad de la Ciudad de MÃ©xico (SEMOVI) dio a conocer los horarios especiales de servicio de los sistemas que integran la Red de Movilidad Integrada para los dÃ­as miÃ©rcoles 24 y jueves 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La dependencia informÃ³ que los ajustes aplican al Metro, MetrobÃºs, RTP, TrolebÃºs, CablebÃºs, Tren Ligero, Ecobici, asÃ­ como a otros servicios vinculados a la movilidad en la capital, con el objetivo de que los usuarios puedan planear sus traslados durante estas fechas.

Horarios del Metro en Nochebuena y Navidad

El Sistema de Transporte Colectivo Metro operarÃ¡ con modificaciones en su horario habitual durante los dos dÃ­as seÃ±alados.

El miÃ©rcoles 24 de diciembre, el Metro brindarÃ¡ servicio de 05:00 a 23:00 horas. La autoridad recomendÃ³ a los usuarios considerar que el Ãºltimo tren saldrÃ¡ de las terminales antes del cierre del sistema.

Para el jueves 25 de diciembre, el Metro aplicarÃ¡ horario de dÃ­a festivo, con operaciÃ³n de 07:00 a 00:00 horas.

MetrobÃºs ajusta servicio por festividades decembrinas

El MetrobÃºs de la Ciudad de MÃ©xico tambiÃ©n tendrÃ¡ horarios especiales durante Nochebuena y Navidad.

El 24 de diciembre, el servicio operarÃ¡ de 04:30 a 21:00 horas en todas sus lÃ­neas.

En tanto, el 25 de diciembre, el MetrobÃºs funcionarÃ¡ de 05:00 a 00:00 horas, de acuerdo con la informaciÃ³n difundida por la SEMOVI en su tarjeta informativa oficial.

Horarios de RTP, TrolebÃºs y CablebÃºs el 24 y 25 de diciembre

El servicio de Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operarÃ¡ el miÃ©rcoles 24 de diciembre de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el jueves 25 de diciembre brindarÃ¡ servicio de 07:00 a 00:00 horas.

En el caso del TrolebÃºs, la operaciÃ³n del 24 de diciembre serÃ¡ de 05:00 a 22:00 horas, y el 25 de diciembre de 06:00 a 23:30 horas.

El sistema CablebÃºs funcionarÃ¡ el 24 de diciembre de 05:00 a 22:00 horas, mientras que el 25 de diciembre operarÃ¡ de 07:00 a 23:00 horas, segÃºn lo indicado por la autoridad de movilidad.

Tren Ligero y Ecobici mantienen horarios especiales

El Tren Ligero tendrÃ¡ servicio el miÃ©rcoles 24 de diciembre de 05:00 a 22:30 horas. Para el jueves 25 de diciembre, la operaciÃ³n serÃ¡ de 07:00 a 23:30 horas.

uD83CuDF84Â¡Llega a tiempo a la cena!uD83DuDC40 Estos son los horarios de la #RedMI para el miÃ©rcoles 24 y jueves 25 de diciembre. uD83DuDEB2uD83DuDE8EuD83DuDE87uD83DuDEA0uD83DuDE83 pic.twitter.com/PBKLnR66Jx — SecretarÃ­a de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 22, 2025

Por su parte, el sistema Ecobici mantendrÃ¡ el mismo horario ambos dÃ­as. El servicio estarÃ¡ disponible de 05:00 a 00:30 horas tanto el 24 como el 25 de diciembre, aunque los Centros de AtenciÃ³n a Usuarios (CAPU) permanecerÃ¡n cerrados durante estas fechas.

Biciestacionamientos, Ecoparq y mÃ³dulos de SEMOVI

Los biciestacionamientos de la Red de Movilidad Integrada operarÃ¡n los dÃ­as 24 y 25 de diciembre en un horario de 07:00 a 00:00 horas.

El sistema Ecoparq mantendrÃ¡ operaciÃ³n habitual el 24 de diciembre. Para el 25 de diciembre, no habrÃ¡ operaciÃ³n, por lo que no serÃ¡ necesario realizar pago por el servicio, informÃ³ la SEMOVI.

En cuanto a los MÃ³dulos de Control Vehicular y Licencias, la dependencia indicÃ³ que el 24 de diciembre brindarÃ¡n atenciÃ³n de 08:00 a 14:00 horas, mientras que el 25 de diciembre permanecerÃ¡n sin operaciÃ³n.

Condiciones especiales para el ingreso de bicicletas

La SecretarÃ­a de Movilidad informÃ³ que el 25 de diciembre se permitirÃ¡ el ingreso de bicicletas al Metro y al Tren Ligero.

En los sistemas MetrobÃºs, TrolebÃºs y RTP, el acceso con bicicletas estarÃ¡ sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de las unidades, de acuerdo con lo establecido por la autoridad capitalina.