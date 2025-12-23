Metro y MetrobÃºs: horarios de servicio el 24 y 25 de diciembre en CDMX

Metro de CDMX
Metro y MetrobÃºs: horarios de servicio el 24 y 25 de diciembre en CDMXLa SEMOVI informÃ³ los horarios de operaciÃ³n del Metro, MetrobÃºs y otros sistemas de transporte en CDMX para el 24 y 25 de diciembre.
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La SecretarÃa de Movilidad de la Ciudad de MÃ©xico (SEMOVI) dio a conocer los horarios especiales de servicio de los sistemas que integran la Red de Movilidad Integrada para los dÃas miÃ©rcoles 24 y jueves 25 de diciembre, con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad.
La dependencia informÃ³ que los ajustes aplican al Metro, MetrobÃºs, RTP, TrolebÃºs, CablebÃºs, Tren Ligero, Ecobici, asÃ como a otros servicios vinculados a la movilidad en la capital, con el objetivo de que los usuarios puedan planear sus traslados durante estas fechas.
Horarios del Metro en Nochebuena y Navidad
El Sistema de Transporte Colectivo Metro operarÃ¡ con modificaciones en su horario habitual durante los dos dÃas seÃ±alados.
AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃguenos en Google Noticias
El miÃ©rcoles 24 de diciembre, el Metro brindarÃ¡ servicio de 05:00 a 23:00 horas. La autoridad recomendÃ³ a los usuarios considerar que el Ãºltimo tren saldrÃ¡ de las terminales antes del cierre del sistema.
Para el jueves 25 de diciembre, el Metro aplicarÃ¡ horario de dÃa festivo, con operaciÃ³n de 07:00 a 00:00 horas.
MetrobÃºs ajusta servicio por festividades decembrinas
El MetrobÃºs de la Ciudad de MÃ©xico tambiÃ©n tendrÃ¡ horarios especiales durante Nochebuena y Navidad.
El 24 de diciembre, el servicio operarÃ¡ de 04:30 a 21:00 horas en todas sus lÃneas.
En tanto, el 25 de diciembre, el MetrobÃºs funcionarÃ¡ de 05:00 a 00:00 horas, de acuerdo con la informaciÃ³n difundida por la SEMOVI en su tarjeta informativa oficial.
Horarios de RTP, TrolebÃºs y CablebÃºs el 24 y 25 de diciembre
El servicio de Red de Transporte de Pasajeros (RTP) operarÃ¡ el miÃ©rcoles 24 de diciembre de 05:00 a 00:00 horas, mientras que el jueves 25 de diciembre brindarÃ¡ servicio de 07:00 a 00:00 horas.
En el caso del TrolebÃºs, la operaciÃ³n del 24 de diciembre serÃ¡ de 05:00 a 22:00 horas, y el 25 de diciembre de 06:00 a 23:30 horas.
El sistema CablebÃºs funcionarÃ¡ el 24 de diciembre de 05:00 a 22:00 horas, mientras que el 25 de diciembre operarÃ¡ de 07:00 a 23:00 horas, segÃºn lo indicado por la autoridad de movilidad.
Tren Ligero y Ecobici mantienen horarios especiales
El Tren Ligero tendrÃ¡ servicio el miÃ©rcoles 24 de diciembre de 05:00 a 22:30 horas. Para el jueves 25 de diciembre, la operaciÃ³n serÃ¡ de 07:00 a 23:30 horas.
Por su parte, el sistema Ecobici mantendrÃ¡ el mismo horario ambos dÃas. El servicio estarÃ¡ disponible de 05:00 a 00:30 horas tanto el 24 como el 25 de diciembre, aunque los Centros de AtenciÃ³n a Usuarios (CAPU) permanecerÃ¡n cerrados durante estas fechas.
Biciestacionamientos, Ecoparq y mÃ³dulos de SEMOVI
Los biciestacionamientos de la Red de Movilidad Integrada operarÃ¡n los dÃas 24 y 25 de diciembre en un horario de 07:00 a 00:00 horas.
El sistema Ecoparq mantendrÃ¡ operaciÃ³n habitual el 24 de diciembre. Para el 25 de diciembre, no habrÃ¡ operaciÃ³n, por lo que no serÃ¡ necesario realizar pago por el servicio, informÃ³ la SEMOVI.
En cuanto a los MÃ³dulos de Control Vehicular y Licencias, la dependencia indicÃ³ que el 24 de diciembre brindarÃ¡n atenciÃ³n de 08:00 a 14:00 horas, mientras que el 25 de diciembre permanecerÃ¡n sin operaciÃ³n.
Condiciones especiales para el ingreso de bicicletas
La SecretarÃa de Movilidad informÃ³ que el 25 de diciembre se permitirÃ¡ el ingreso de bicicletas al Metro y al Tren Ligero.
En los sistemas MetrobÃºs, TrolebÃºs y RTP, el acceso con bicicletas estarÃ¡ sujeto a la disponibilidad de espacios dentro de las unidades, de acuerdo con lo establecido por la autoridad capitalina.