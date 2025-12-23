Precaución: frío, lluvias fuertes y chubascos para el miércoles 24 de diciembre en estas entidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Nochebuena se celebrará en medio de un clima lluvioso que afectará a la mayor parte del país, según detalló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó para el miércoles 24 de diciembre temperaturas inferiores a los cinco grados en casi una veintena de estados, con heladas en ocho.

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, canales de baja presión extendidos sobre el oriente y sureste del país, además de la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera situada en el noreste del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y costa centro); puntuales fuertes en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Además, chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Estado de México, Puebla (Sierra Norte) y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital); y lluvias aisladas en Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Ciudad de México y Morelos.

Por otro lado, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes en Baja California, así como chubascos en Sonora; y vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el noroeste del país.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se aproxima un nuevo frente frío

Para el miércoles, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una vaguada en altura extendida sobre el suroeste del golfo de México, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste y oriente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Por otro lado, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera extendida en la costa occidental de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes y rachas de viento de hasta 70 km/h en el noroeste del país.

Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además de ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Por la mañana cielo nublado, bancos de niebla, ambiente frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 19 a 21°C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana del miércoles, se mantienen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 24 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Papaloapan) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 24 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el miércoles 24 de diciembre: