Nacional

SAT aplicarÃ¡ multas de hasta 11 mil pesos en 2026 a quienes no cumplan este trÃ¡mite fiscal

Contribuyentes deben cumplir este trÃ¡mite antes de que termine 2025 para evitar sanciones del SAT.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
martes, 23 de diciembre de 2025 · 06:48

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria (SAT) informÃ³ que a partir del 1 de enero de 2026 comenzarÃ¡ a aplicar multas econÃ³micas de hasta 11 mil 540 pesos a los contribuyentes que no hayan habilitado su BuzÃ³n Tributario ni validado sus medios de contacto antes de que concluya 2025, conforme al CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n.

La autoridad fiscal seÃ±alÃ³ que el BuzÃ³n Tributario es el canal oficial de comunicaciÃ³n electrÃ³nica entre el SAT y los contribuyentes, mediante el cual se envÃ­an notificaciones, requerimientos, actos administrativos y resoluciones fiscales. La obligaciÃ³n de habilitarlo se encuentra vigente desde 2020, pero el SAT ha otorgado diversas prÃ³rrogas para la aplicaciÃ³n de sanciones.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

El 30 de diciembre de 2024, el SAT publicÃ³ el Comunicado 074-2024, en el que otorgÃ³ una prÃ³rroga definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los contribuyentes cumplan con la habilitaciÃ³n del buzÃ³n sin ser sancionados. A partir de esa fecha, el incumplimiento serÃ¡ considerado una infracciÃ³n fiscal.

QuÃ© trÃ¡mite exige el SAT para evitar multas en 2026

Para que el BuzÃ³n Tributario se considere habilitado, los contribuyentes deben registrar y validar al menos dos medios de contacto:

  • Una direcciÃ³n de correo electrÃ³nico
  • Un nÃºmero de telÃ©fono celular.

Ambos datos deben confirmarse dentro del sistema del SAT mediante cÃ³digos enviados por la propia autoridad. La falta de registro, la no validaciÃ³n o la desactualizaciÃ³n de cualquiera de estos medios implica que el buzÃ³n se considere no habilitado.

El SAT precisa en su portal oficial que el trÃ¡mite se realiza sin costo, a travÃ©s del sitio sat.gob.mx, utilizando RFC y contraseÃ±a o firma electrÃ³nica (e.firma).

Multas previstas en el CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n

De acuerdo con los artÃ­culos 86-C y 86-D del CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n, no habilitar el BuzÃ³n Tributario o no mantener actualizados los medios de contacto constituye una infracciÃ³n administrativa.

Las sanciones econÃ³micas establecidas en la legislaciÃ³n vigente oscilan entre 3,850 y 11,540 pesos, dependiendo de la infracciÃ³n detectada y de si existe reincidencia.

El SAT aclara que estas multas no se aplicarÃ¡n durante 2025, siempre y cuando el contribuyente cumpla con el trÃ¡mite antes del 31 de diciembre de ese aÃ±o.

QuiÃ©nes estÃ¡n obligados a habilitar el BuzÃ³n Tributario

La obligaciÃ³n de habilitar el BuzÃ³n Tributario aplica para:

  • Personas fÃ­sicas inscritas en el RFC que realicen actividades econÃ³micas, y
  • Personas morales, independientemente de su rÃ©gimen fiscal.

En su secciÃ³n normativa, el SAT seÃ±ala que incluso los contribuyentes sin operaciones recientes mantienen la obligaciÃ³n de contar con el buzÃ³n habilitado, salvo casos especÃ­ficos previstos en la ley, como personas fÃ­sicas sin actividad econÃ³mica y sin obligaciones fiscales periÃ³dicas.

La autoridad fiscal recomienda verificar el estatus individual en el portal oficial para confirmar si el trÃ¡mite es obligatorio.

SAT mantendrÃ¡ atenciÃ³n para el trÃ¡mite durante 2025

El SAT informÃ³ que durante todo 2025 mantendrÃ¡ disponibles sus canales de atenciÃ³n digital, asÃ­ como orientaciÃ³n presencial en oficinas, para que los contribuyentes puedan habilitar el BuzÃ³n Tributario y evitar sanciones futuras.

El organismo reiterÃ³ que la habilitaciÃ³n del buzÃ³n busca agilizar la comunicaciÃ³n, reducir notificaciones fÃ­sicas y permitir que los contribuyentes atiendan requerimientos fiscales de manera electrÃ³nica y oportuna.

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias