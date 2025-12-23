SAT aplicarÃ¡ multas de hasta 11 mil pesos en 2026 a quienes no cumplan este trÃ¡mite fiscal

El SAT estableciÃ³ el 31 de diciembre de 2025 como fecha lÃ­mite para cumplir con este trÃ¡mite fiscal obligatorio.. Foto: JosÃ© Manuel JimÃ©nez

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” El Servicio de AdministraciÃ³n Tributaria (SAT) informÃ³ que a partir del 1 de enero de 2026 comenzarÃ¡ a aplicar multas econÃ³micas de hasta 11 mil 540 pesos a los contribuyentes que no hayan habilitado su BuzÃ³n Tributario ni validado sus medios de contacto antes de que concluya 2025, conforme al CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n.

La autoridad fiscal seÃ±alÃ³ que el BuzÃ³n Tributario es el canal oficial de comunicaciÃ³n electrÃ³nica entre el SAT y los contribuyentes, mediante el cual se envÃ­an notificaciones, requerimientos, actos administrativos y resoluciones fiscales. La obligaciÃ³n de habilitarlo se encuentra vigente desde 2020, pero el SAT ha otorgado diversas prÃ³rrogas para la aplicaciÃ³n de sanciones.

El 30 de diciembre de 2024, el SAT publicÃ³ el Comunicado 074-2024, en el que otorgÃ³ una prÃ³rroga definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025 para que los contribuyentes cumplan con la habilitaciÃ³n del buzÃ³n sin ser sancionados. A partir de esa fecha, el incumplimiento serÃ¡ considerado una infracciÃ³n fiscal.

QuÃ© trÃ¡mite exige el SAT para evitar multas en 2026

Para que el BuzÃ³n Tributario se considere habilitado, los contribuyentes deben registrar y validar al menos dos medios de contacto:

Una direcciÃ³n de correo electrÃ³nico

Un nÃºmero de telÃ©fono celular.

Ambos datos deben confirmarse dentro del sistema del SAT mediante cÃ³digos enviados por la propia autoridad. La falta de registro, la no validaciÃ³n o la desactualizaciÃ³n de cualquiera de estos medios implica que el buzÃ³n se considere no habilitado.

El SAT precisa en su portal oficial que el trÃ¡mite se realiza sin costo, a travÃ©s del sitio sat.gob.mx, utilizando RFC y contraseÃ±a o firma electrÃ³nica (e.firma).

Multas previstas en el CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n

De acuerdo con los artÃ­culos 86-C y 86-D del CÃ³digo Fiscal de la FederaciÃ³n, no habilitar el BuzÃ³n Tributario o no mantener actualizados los medios de contacto constituye una infracciÃ³n administrativa.

Las sanciones econÃ³micas establecidas en la legislaciÃ³n vigente oscilan entre 3,850 y 11,540 pesos, dependiendo de la infracciÃ³n detectada y de si existe reincidencia.

El SAT aclara que estas multas no se aplicarÃ¡n durante 2025, siempre y cuando el contribuyente cumpla con el trÃ¡mite antes del 31 de diciembre de ese aÃ±o.

QuiÃ©nes estÃ¡n obligados a habilitar el BuzÃ³n Tributario

La obligaciÃ³n de habilitar el BuzÃ³n Tributario aplica para:

Personas fÃ­sicas inscritas en el RFC que realicen actividades econÃ³micas, y

Personas morales, independientemente de su rÃ©gimen fiscal.

En su secciÃ³n normativa, el SAT seÃ±ala que incluso los contribuyentes sin operaciones recientes mantienen la obligaciÃ³n de contar con el buzÃ³n habilitado, salvo casos especÃ­ficos previstos en la ley, como personas fÃ­sicas sin actividad econÃ³mica y sin obligaciones fiscales periÃ³dicas.

La autoridad fiscal recomienda verificar el estatus individual en el portal oficial para confirmar si el trÃ¡mite es obligatorio.

SAT mantendrÃ¡ atenciÃ³n para el trÃ¡mite durante 2025

El SAT informÃ³ que durante todo 2025 mantendrÃ¡ disponibles sus canales de atenciÃ³n digital, asÃ­ como orientaciÃ³n presencial en oficinas, para que los contribuyentes puedan habilitar el BuzÃ³n Tributario y evitar sanciones futuras.

El organismo reiterÃ³ que la habilitaciÃ³n del buzÃ³n busca agilizar la comunicaciÃ³n, reducir notificaciones fÃ­sicas y permitir que los contribuyentes atiendan requerimientos fiscales de manera electrÃ³nica y oportuna.