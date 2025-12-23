Sheinbaum cancela el impuesto a videojuegos violentos. Esta es la razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum echó atrás la aplicación de impuestos a los videojuegos que ya se había aprobado en la Ley de Ingresos, por la ambigüedad que representa detectar cuáles fomentan la violencia.

“Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué (...) Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Entonces, ¿cómo le vas a poner un impuesto? O sea, ¿quién va a determinar esa circunstancia?”.

Reveló que pidió eliminarlo de la propuesta que se hizo, pero en el Legislativo eso no sucedió. “Al final, yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos, y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó”.

Tomó esa decisión de eliminar dicho impuesto “y más bien, hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, de adónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? Muchos de ellos son en línea y generan una adicción al videojuego, cuestan dinero y además, promueve conductas de violencia”.

????? SHEINBAUM RECULA CON EL IMPUESTO A VIDEOJUEGOS??: NO SABEN COMO COBRARLO



Claudia Sheinbaum anunció que no se cobrará el impuesto del 8% a los videojuegos considerados “violentos”.



La razón es por problemas técnicos.



El Ejecutivo prefirió eliminar dicho impuesto porque representaba muchas complicaciones y es preferible que haya una campaña orientada a la construcción de la paz, la denominada “Por la paz y contra las adicciones”.

La mandataria federal habló del tema durante la presentación de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, conocida como Encodat.

Dentro del aspecto de la salud mental, el secretario de Salud, David Kershenobich, concluyó que “la población adolescente fue la que tuvo los mayores niveles de alteraciones mentales. Se pueden distribuir en cuatro tipos en salud mental: malestar psicológico, comportamiento suicida, violencia, y participación en apuestas y uso de videojuegos”.

El funcionario agregó: “Sí tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos. Es un fenómeno nuevo que tiene sus lados positivos también, pero hay que regular en ver el contenido que tiene”.