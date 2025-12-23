Sheinbaum expresa condolencias por muertes en accidente de aeronave de la Marina en Texas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias por las personas que murieron –incluido un niño- en el accidente de una aeronave de las Fuerzas Armadas de México, que se dirigía a Galveston, Texas.

“Mis condolencias a los familiares de los marinos que lamentablemente fallecieron en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasó”, dijo.

Un niño identificado como Federico Efraín, de 2 años de edad, fue una de las víctimas fatales por el accidente. El pequeño era trasladado al Shriners Hospitals for Children, en donde recibiría atención de la Fundación Michou y Mau por quemaduras en su cuerpo.

La mandataria dio a conocer que entre los fallecidos están médicos, enfermeras, familiares y tripulación de la Marina que acompañaba al menor.

De las ocho personas que iban en la aeronave, una continúa desaparecida, por lo que se mantienen las labores de búsqueda.

La mandataria federal informó que, desde el primer momento del accidente, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ha estado al pendiente con el apoyo de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum indicó que se debe esperar a que saquen la caja negra de la aeronave, pues de lo contrario, dijo, “no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado, y luego se supo el accidente”.

Añadió que “fueron diez minutos que se perdió la comunicación. Se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares de las víctimas”.

Con información de Claudia V. Arriaga Durán