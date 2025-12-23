Sheinbaum suspende las conferencias mañaneras por Navidad

Al final de la conferencia mañanera sonó la canción "Feliz Navidad" de José Feliciano. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se tomará unas vacaciones y dejará de dar la conferencia en Palacio Nacional desde este miércoles 24 y regresará el lunes 29 de diciembre.

“Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes les agradecemos a todos, a todas, este año que estuvimos juntos a las 07:30 de la mañana en punto”.

También deseó “Feliz Navidad, que pasen una buena Nochebuena, Feliz Navidad. Que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas. Y nos vamos a ver hasta el lunes 30, tres días de vacaciones… ¿Lunes 29? Ah, lunes 29, lunes 29, 07:30”.

Por la temporada de fiestas decembrinas dijo: “Nos vamos a tomar unos días. Vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año. Y vámonos con Feliz Navidad”.

Este lunes la mandataria federal también informó que estará de vacaciones con su familia en Acapulco, Guerrero donde estará por lo menos hasta este 27 de diciembre.