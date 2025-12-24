Brugada busca crear una Utopía en un predio sin uso en la alcaldía Álvaro Obregón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que su administración analiza jurídica y técnicamente un predio sin uso en la alcaldía Álvaro Obregón para evaluar la posible construcción de una de las Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social (UTOPÍAS), que prometió desde su campaña.

Esta navidad, la mandataria capitalina agendó un solo evento público: un encuentro con vecinos de la colonia El Queso. Ahí, Brugada señaló que el gobierno capitalino ya inició gestiones para revisar el estatus legal del espacio identificado, con el objetivo de determinar si puede destinarse a este tipo de infraestructura comunitaria.

“Ya estoy encomendando para hoy que estamos aquí, pasemos a verlo rápido y estamos revisando jurídicamente para que pueda llevarse a cabo allí una Utopía”, dijo.

La morenista afirmó: “Álvaro Obregón es una de las alcaldías con muchos contrastes y que la tenemos como prioridad. Si mejora Álvaro Obregón, mejora la Ciudad de México”.

Explicó que el modelo de Utopías contempla equipamientos gratuitos como albercas semiolímpicas, infraestructura cultural y servicios vinculados al Sistema Público de Cuidados, con la intención de ofrecer una atención integral a distintos sectores de la población.

Entonces, como lo ha anunciado desde que inició su administración, recordó que el gobierno capitalino busca construir múltiples Utopías en la alcaldía de manera progresiva, conforme se identifiquen y habiliten espacios viables.

En el mismo acto, la jefa de Gobierno reiteró que ya se encuentra en marcha la construcción de una línea de Cablebús para Álvaro Obregón, la cual, de acuerdo con su dicho, conectará con Mixcoac y forma parte de las obras prioritarias de movilidad en la ciudad. Indicó que este proyecto busca mejorar los tiempos de traslado en zonas con alta demanda de transporte público.

La jefa de Gobierno vinculó estas acciones con el proceso que su administración denomina como el “segundo piso de la transformación”.