El secretario del Tesoro de EU asegura que los fabricantes chinos "se tragarán" los aranceles

MADRID (EUROPA PRESS) - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, restó importancia a las caídas generalizadas de los mercados tras la entrada en vigor de los aranceles a varios países y expresó su confianza en que los fabricantes chinos no tendrán más alternativa que "tragarse" los aranceles sin subir los precios.

“El modelo comercial de China es exportar, exportar, exportar, y eso es inaceptable", afirmó Bessent en una entrevista con 'Fox News', donde recordó que el gigante asiático se encuentra en medio de una crisis financiera de la que trata de salir mediante la exportación”.

"Con los aranceles a China estoy muy seguro de que los fabricantes chinos se los tragarán y los precios no subirán", comentó, mientras que, con respecto a Canadá y México, considera que existe un periodo de transición y más empresas decidirán trasladarse a Estados Unidos.

De tal modo, el responsable del Tesoro de EU defendió el enfoque a medio plazo y hacia las empresas y consumidores ('Main Street') de la Administración Trump, mientras que Wall Street "puede seguir haciéndolo bien".

"Vamos a reequilibrar la economía, vamos a traer empleos de manufactura a casa, vamos a continuar con el aumento de la competencia de las pequeñas empresas, estamos reduciendo la burocracia, estamos reduciendo las regulaciones y vamos a hacer que los préstamos bancarios vuelvan a funcionar", resumió.

Desde este martes han entrado en vigor los aranceles del 25% impuestos a México y Canadá, después de que la Casa Blanca pospusiera la medida hace un mes con la condición de que ambos países demostraran avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza.

Al mismo tiempo, también ha entrado en vigor una orden ejecutiva que eleva los aranceles a China del 10% al 20%.