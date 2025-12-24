Es cobarde que integrantes de la 4T se burlen de mi hermana presa: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un mensaje de Nochebuena, Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial, tachó de “cobardes” a todos aquellos integrantes de la 4T que se burlan de la situación de su hermana Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien está presa por delincuencia organizada, secuestro y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Gálvez dijo que sus fiestas decembrinas han cambiado y esta vez le toca ir de visita a la cárcel donde está su hermana desde 2012 para pasar unas cuantas horas a pesar de ser una fecha especial.

Ante un sentimiento de tristeza y pena, añadió, “me parece cobarde que integrantes de la 4T se burlen de la situación de mi hermana”.

En este momento, aprovechó para defender a Jaqueline Malinali: “Una juez la sentenció sin tomar las pruebas en descargo”.

Indicó que a nadie le desea lo que ella y su familia están padeciendo.

Jaqueline Gálvez fue detenida en el año 2012 en Otzolotepec, en Estado de México, durante un operativo de la entonces Policía Federal (PF) en el que fueron rescatadas dos víctimas de secuestro y, según lo informado entonces por las autoridades, fueron detenidos todos los integrantes de la banda de plagiarios.

Gálvez Ruiz puede impugnar la sentencia ante un tribunal de apelación y, si no logra un fallo favorable, puede acudir al amparo directo.