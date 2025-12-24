Este es el mensaje navideño que envió Sheinbaum y Tarriba desde Palacio Nacional (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbuam envió un mensaje de felicitación a la población mexicana por esta Nochebuena y Navidad.

Recordó a quienes están lejos de casa y reconoció a elementos de las Fuerzas Armadas, seguridad y salud, a quienes les tocará trabajar estas horas.



“Esta noche pienso también en quienes están lejos de casa, en quienes trabajan para que otros estén a salvo, y en quienes hoy extrañan a alguien”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.



Agregó que también recuerda “a nuestros paisanos y paisanas, a nuestras fuerzas armadas, a las y los policías, trabajadoras y trabajadores de la salud, bomberas y bomberos, a los trabajadores del transporte, y a muchos otros. En México sabemos acompañarnos aun en la distancia”.



Acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba, consideró que México tiene una ciudadanía “que sabe reunirse alrededor de la mesa, que convierte lo sencillo en celebración, que abraza fuerte y que nunca olvida a los suyos, somos la palabra compartida, el plato servido con cariño, la risa que sana y el recuerdo que acompaña”.



Dio gracias también a madres y padres, abuelas y abuelos que nos enseñan a resistir con dignidad “y a querer con el alma. Gracias también a todas las niñas y a los niños que nos recuerdan todos los días por qué vale la pena luchar”.



La mandataria mexicana, quien dijo que pasaría estos días en Acapulco, Guerrero, aparece en estas imágenes dentro de Palacio Nacional adornando el árbol de navidad con juguetes tradicionales de México.



“Recordemos que lo más importante no es lo material, sino los valores y el amor por los demás. El amor por la familia y el amor a nuestro querido México (…) Deseamos feliz Navidad a todas las familias mexicanas. Esta noche hay esperanza, amor y fraternidad en cada rincón del país. Lo más importante son los valores y el amor por los demás, por la familia y por nuestro querido México”.



“Sabemos que esta noche en cada rincón del país hay siempre esperanza, en una casa, en un barrio, colonia de las ciudades, en un pequeño pueblo en el campo, en la costa y en el desierto, en el norte, en el centro y en el sur sureste de nuestro hermoso México hay amor y esa fraternidad que compartimos como mexicanos y mexicanos”, por lo que pidió que “esta nochebuena nos abrace como nación, que la solidaridad que nos define y el amor por nuestra tierra nos den mucha fuerza”.



También deseó que el orgullo de ser mexicanos los acompañe hoy y siempre, dado que la grandeza cultural alimenta a cada ciudadano.



Tarriba dijo: “Con todo nuestro cariño les deseamos la mejor de las navidades y que la pasen en paz y unión. A todas las familias mexicanas les deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad”.