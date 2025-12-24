Jueza absuelve a Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” del delito de secuestro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal absolvió a Daniel Arizmendi “El Mochaorejas” del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y ordenó su inmediata libertad.

Arizmendi, de 67 años y originario de Miacatlán, Morelos, cobró fama a finales de los años 90 del siglo pasado por la crueldad con la que cometió sus secuestros, particularmente personas de clase adinerada a quienes mutilaba las orejas como vía para presionar a familiares para que pagaran los rescates. Fue detenido en 1988 y encarcelado en la prisión federal del Altiplano.

De acuerdo con el diario La Jornada, la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo absolvió a Arizmendi por el caso relacionado con el secuestro de un joven en el que la impartidora de justicia consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público Federal resultaron insuficientes para acreditar el delito.

Asimismo, el diario Milenio detalló que la jueza sólo determinó al “Mochaorejas” como responsable del delito de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada por lo que le impuso una pena de ocho años de prisión, los cuales ya fueron compurgados debido a que el secuestrador lleva 27 años preso.

Arizmendi no dejará la cárcel porque enfrenta condenas por otros delitos, entre ellos homicidio agravado.

En 2023, un tribunal federal ya había anulado la condena de 50 años de prisión impuesta a “El Mochaorejas” y otros integrantes de su banda delictiva por el delito de secuestro al considerar que los sentenciados no pudieron presentar pruebas a su favor.