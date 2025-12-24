Navidad de lluvias, niebla y nieve: así pegará el nuevo frente frío este jueves 25 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío llega con la Navidad y provocará lluvias y vientos fuertes, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su pronóstico para el jueves 25 de diciembre, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló los estados donde además habrá temperaturas bajas y heladas, e incluso caída de nieve o aguanieve.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, en interacción con inestabilidad atmosférica y una vaguada en altura, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Veracruz (Papaloapan) y chubascos en Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Otros canales de baja presión sobre el noreste, occidente y centro de México, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y lluvias aisladas en Coahuila (sureste), Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Guerrero y Michoacán.

A su vez, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste mexicano, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y el abundante ingreso de humedad transportado por las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California y lluvias fuertes en Sonora; vientos fuertes con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Sonora; oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California y posible caída de aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, B. C.

Se extiende el nuevo frente frío

El jueves, el nuevo frente frío se extenderá cerca del noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando vientos con rachas de hasta 60 km/h, lluvias y chubascos en la península de Baja California y Sonora; con probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Simultáneamente, canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana, en combinación con inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmosfera en el golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las citadas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

De igual forma, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte y occidente del territorio nacional; así como ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el jueves 25 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, B. C.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 25 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el jueves 25 de diciembre: