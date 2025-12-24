Padre del niño Federico, quien murió en avión accidentado en Texas, viajará a EU por el cuerpo

ESCÁRCEGA, Campeche (apro).- Edwuar de la Cruz Ramírez Franco, padre del niño Federico Efraín, fallecido en el accidente aéreo de las Fuerzas Armadas de México cuando era trasladado para recibir atención médica al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas, recibió una visa humanitaria para viajar a los Estados Unidos, a fin de recuperar el cuerpo del pequeño y traer a Campeche a su esposa, que sobrevivió al percance.

El niño había sufrido quemaduras el tropezar con una olla de agua hirviendo; por ello había recibido la ayuda de la Fundación Michou y Mau y el apoyo de la Marina para ser trasladado al hospital en la ciudad estadunidense.

Niño Federico

En una entrevista para el medio local NC Escárcega, Edwuar de la Cruz dijo que necesita apoyo para los gastos que implicará el viaje y los servicios funerarios del pequeño.

“Hasta ahorita no me han comunicado que está sucediendo ahí, estoy prácticamente incomunicado, yo sé que el pueblo campechano y escárceguense es gente de buen corazón y unida”, comentó.

La mamá de Federico fue una de las dos sobrevivientes del accidente, actualmente se encuentra hospitalizada y estable, pero sufrió fracturas.

“Le dijeron que ya está estable, pero entró a cirugía porque sufrió quebraduras y ya está estable, pero él irá para traerlos a los dos, al niño y a su esposa”, reveló en una entrevista Henry Ramírez, tío del menor.

Sobre las quemaduras que sufrió el pequeño Federico y que hicieron a la familia a buscar el apoyo de la fundación Fundación Michou y Mau, explicó que ocurrió durante un accidente.

“Federico estaba con su mamá y ella iba a pelar un pavo, el niño se acercó mucho a la olla, y como su mamá bajó la olla de agua hirviendo para meter al pavo, se tropezó y cayó. Su mamá al ver que cayera lo sacó rápido, muy rápido, pero ya se había quemado”, apuntó.

La familia trasladó en un auto particular a Federico al Hospital Agustín O´Horán en Mérida, Yucatán, en donde contactaron a la Fundación Michou y Mau. Debido a las lesiones el pequeño necesitaba atención especializada, por lo que se determinó que debería ser trasladado al Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas.

“Lo llevaron a urgencias, pero aquí en Escárcega no le dieron nada de razón y no había ambulancia, pedían 10 mil pesos para llamar una, no hubo apoyo aquí, así que decidieron llevarlo en un vehículo particular a Mérida, ahí lo atendieron y buscaron esa fundación”, agregó.

Residente del hospital general, otra de las víctimas del avionazo

El accidente fue confirmado por la Secretaría de Marina (Semar). En un boletín de prensa informaron que la aeronave tipo King Air ANX 1209 de la Armada de México partió de Mérida,Yucatán y que el accidente ocurrió en las inmediaciones de la bahía de Galveston, Texas.

En el vuelo iban ocho tripulantes, cuatro eran civiles. Hasta el último corte, reportaron seis fallecidos y dos heridos.

Otro de los fallecidos es el médico Juan Alfonso Adame González, residente del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, quien acompañaba a Federico Efraín R.C. en el vuelo de traslado.

El operativo de rescate y búsqueda quedó en manos de funcionarios de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte.

“Esperamos que traigan al niño porque mi mamá ( su abuelita) igual lo quiere ver por última vez. Toda la familia está muy devastada”, puntualizó Henry, tío de Federico.