Qué se sabe oficialmente sobre la licencia permanente en CDMX rumbo a 2026

La ley faculta a la autoridad a suspender o retirar licencias ante faltas graves, sin distinguir entre licencias temporales o permanentes.. Foto: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) reactivaron en noviembre de 2024 el programa de licencia de conducir permanente, un documento que no requiere renovación periódica y cuyo trámite estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, de acuerdo con comunicados oficiales. Aunque el programa ha generado interés entre automovilistas, la información pública disponible se centra en el proceso de expedición.

El anuncio oficial del programa de licencia permanente en CDMX

La Jefatura de Gobierno informó en noviembre de 2024 el relanzamiento de la licencia permanente como parte de una estrategia de simplificación administrativa. En el anuncio se señaló que el trámite estará disponible durante 2025 y 2026 y que los recursos recaudados se destinarán a proyectos de movilidad y seguridad vial. La SEMOVI confirmó que la licencia permanente sustituye a la licencia con vigencia de tres años para automovilistas particulares.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Qué información oficial existe sobre la vigencia de la licencia permanente

Los comunicados oficiales indican que la licencia permanente no tiene fecha de vencimiento. Las autoridades no han definido un periodo de renovación ni un límite de vigencia administrativa. Hasta ahora, SEMOVI no ha publicado lineamientos que regulen de forma independiente la suspensión o cancelación de este documento.

Qué dice la ley sobre la suspensión o revocación de licencias

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México y el Reglamento de Tránsito establecen disposiciones generales aplicables a todas las licencias de conducir expedidas en la capital. La autoridad puede suspender o revocar licencias ante infracciones graves o incumplimientos administrativos. La legislación no distingue entre licencias permanentes o con vigencia definida.

Información oficial clave sobre la licencia permanente