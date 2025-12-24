Sandra Cuevas en 2025: polémicas y señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado

De La Chokiza a La Unión Tepito: todos los señalamientos públicos contra Sandra Cuevas este año.. Foto: X: @c4jimenez/ Redes Sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Sandra Cuevas ha estado en el centro de diversas polémicas públicas en 2025, derivadas de relaciones personales con personas posteriormente detenidas por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, así como de señalamientos difundidos en reportes periodísticos y declaraciones públicas que han marcado su actividad política tras dejar la alcaldía Cuauhtémoc.

Relación personal con presunto líder de La Chokiza

En septiembre de 2025, Cuevas reconoció haber mantenido una relación sentimental con Alejandro “N”, alias El Choko, identificado por autoridades como presunto líder del grupo conocido como La Chokiza. El reconocimiento ocurrió después de que se difundieran imágenes y videos en los que ambos aparecían juntos, lo que generó cuestionamientos sobre la naturaleza del vínculo.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias

Cuevas declaró que la relación fue personal y que desconocía las actividades ilícitas que posteriormente se atribuyeron al hombre detenido. En una conferencia de prensa, sostuvo que no tuvo conocimiento previo de su presunta participación en actividades delictivas y que la relación terminó antes de su captura.

En ese mismo contexto, la exalcaldesa afirmó que fue engañada respecto a la identidad y actividades de su entonces pareja. Durante su exposición pública, presentó mensajes y videos como parte de su versión de los hechos, sin que estos constituyeran elementos de carácter judicial.

Declaraciones públicas sobre su vida personal

Tras el caso de El Choko, Cuevas hizo declaraciones públicas en las que abordó directamente su historial de relaciones sentimentales. En una de ellas, afirmó: “Siempre he tenido malos gustos”, frase que se difundió ampliamente en medios y redes sociales y que ella misma vinculó con su relación con el presunto líder de La Chokiza.

Las declaraciones formaron parte de una estrategia de exposición directa frente a los señalamientos públicos, en la que Cuevas insistió en que sus relaciones personales no implicaban participación ni conocimiento de actividades delictivas.

Mención en detención de presunto integrante de La Unión Tepito

Días después, el nombre de Cuevas volvió a aparecer en el contexto de la detención de Óscar Giovanni Mata, alias El Topo, señalado por autoridades como presunto integrante de La Unión Tepito. En reportes policiales y periodísticos se mencionó que existía una relación previa entre ambos.

el nombre de Cuevas volvió a aparecer en el contexto de la detención de Óscar Giovanni Mata, alias El Topo.

La referencia a Cuevas se dio como parte del contexto del caso, sin que se informara sobre imputaciones legales o investigaciones abiertas en su contra derivadas de ese señalamiento. Las autoridades no anunciaron cargos relacionados con la exalcaldesa en ese expediente.

Presuntos reportes de inteligencia y señalamientos mediáticos

Durante 2025, también circularon versiones sobre presuntos informes de inteligencia que advertían sobre presuntos vínculos de Cuevas con integrantes de grupos delictivos que operan en la Ciudad de México, incluidos señalamientos relacionados con La Unión Tepito.

Algunos de esos reportes fueron atribuidos a documentos de carácter militar o de inteligencia; sin embargo, autoridades federales consultadas en distintos momentos señalaron que no existía confirmación oficial sobre la autenticidad de dichos informes ni sobre investigaciones formales en curso contra la exalcaldesa.

Cuevas negó de manera reiterada tener vínculos con organizaciones criminales y sostuvo que no enfrenta procesos judiciales por esos señalamientos.

Las capturas de ‘El Choko’ el 10 de septiembre y de ‘El Topo’ el 25 del mismo mes reavivan cuestionamientos por los vínculos sociales y laborales de Sandra Cuevas.. Foto: X @c4jimenez

Acciones ante autoridades financieras

En medio de las acusaciones difundidas, Cuevas acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar información sobre la existencia de investigaciones en su contra relacionadas con presunto lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado.

La exalcaldesa declaró que su comparecencia tuvo como objetivo conocer si existían indagatorias abiertas y reiteró que sus recursos tienen origen lícito. Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre resultados de ese acercamiento ni sobre procedimientos formales derivados de él.

Anuncio de proyecto audiovisual

En octubre de 2025, Cuevas anunció la producción de una película autobiográfica en la que abordaría aspectos de su vida personal, incluidas sus relaciones sentimentales con personas que posteriormente fueron detenidas.

Según lo expuesto por la propia exalcaldesa, el proyecto busca narrar su versión de los hechos y su trayectoria personal. El anuncio se realizó en un contexto de alta exposición mediática y no estuvo vinculado a una estrategia institucional ni a un cargo público.

Actividad política tras las controversias

Paralelamente a las polémicas, Cuevas continuó con su actividad política. En octubre presentó una nueva estructura denominada “México Nuevo”, con la que afirmó buscar reorganizar su proyecto político y mantener presencia pública tras el fin de su administración en la alcaldía Cuauhtémoc.

El lanzamiento ocurrió semanas después de los señalamientos relacionados con sus relaciones personales y de los cuestionamientos públicos sobre presuntos vínculos con personas ligadas a grupos criminales.