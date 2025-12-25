Captan a José Ramón López Beltrán al salir de tienda Loro Piana con bolsa de Hermès en mano (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán fue grabado al salir de la tienda de lujo Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano.

López Beltrán fue visto en la ciudad de Houston, en una de las zonas comerciales más exclusivas de Estados Unidos, vestido con una sudadera negra y en la mano derecha una bolsa de compra de la marca Hermès, casa francesa de lujo.

Aquí @_JRLB_ saliendo de Loro Piana (la cima del Quiet Luxory) en Houston con su bolsa Hermès.



¡Feliz Navidad, baquetón! pic.twitter.com/xxkRc14Mc8 — vampipe ? (@vampipe) December 25, 2025

El hijo de AMLO veltea a su alrededor tras salir de la tienda y se le queda mirando a la cámara, se puede observar en el video publicado en las redes sociales de Vampipe .

La casa de lujo italiana Loro Piana es considerada la expresión más refinada del llamado “quiet luxury” o lujo silencioso, con productos sin logotipos ostentosos, valorando la calidad, la discreción y la atemporalidad, vende abrigos, bolsas y zapatos de entre 50 mil y más de 150 mil pesos, de acuerdo con sitios web y tiendas de revendedores.

El otro hijo del expresidente, Andy López Beltrán fue captado en julio pasado mientras vacacionaba en Japón en hoteles de lujo y al salir de la tienda Prada.

Los hijos de AMLO se sumaron a la lista de personajes que causaron controversia por sus lujos, contrario a la austeridad proclamada por López Obrador, como el diputado Ricardo Monreal Ávila en un hotel exclusivo de Madrid –donde vacaciona también su aliado Pedro Haces Barba--, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, fue captado en el hotel Pousada de Lisboa, o el panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, flamante aliado de Morena desde que traicionó a su partido para sumarse a la bancada del partido guinda en la votación de la reforma judicial, quien fue fotografiado en Capri, Italia.