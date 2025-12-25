Dan prisión preventiva a sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal ordenó mantener en prisión preventiva oficiosa a Mario Alberto “C”, alias “El Betillo”, “Betito” o “Beto”, sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, quien enfrenta una imputación por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina.

“El Betillo” fue detenido en Monterrey, Nuevo León junto con su compadre, Raúl “R” y Kevin Alberto “C”, quienes también fueron imputados por los mismos delitos que el sobrino de Cárdenas Guillén.

Durante la audiencia inicial, la defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica, es decir, para reunir pruebas a su favor y que posteriormente el juez de control determine si los vincula o no a proceso.

Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la imposición de la medida cautelar, no precisó cuándo continuará la audiencia inicial para determinar la situación jurídica de los detenidos.