Desaparece Miguel Anaya, periodista de Veracruz que denunció amenazas del presidente municipal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) confirmó que se encuentra desaparecido el periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, director del medio de comunicación Pánuco On Line, en el estado de Veracruz.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la comisión informó que se activaron los protocolos de atención y localización. Como parte de estas acciones, se está colaborando con la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

“Al momento se realizan las investigaciones correspondientes que permitan dar con la ubicación del periodista, así como de su familia, para brindarles el acompañamiento y apoyo jurídico”, precisó la CEAPP en su comunicado.

De acuerdo con la organización Artículo 19, el periodista independiente permanece desaparecido desde hace varios días en el municipio de Pánuco, en el norte de Veracruz.

“Al momento se desconocen las circunstancias exactas del hecho, pero algunas fuentes reportan que la desaparición pudo haber ocurrido incluso desde el pasado domingo 13 de abril”, expuso la organización defensora de la libertad de expresión.

Información proporcionada a Artículo 19 señala que la página de Facebook de Pánuco On Line ha estado eliminando información esta semana. Posteriormente, la organización confirmó que actualmente el sitio web del medio ya no cuenta con ninguna nota periodística o publicación disponible.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, Miguel Ángel Anaya había alertado sobre actos de intimidación y hostigamiento en su domicilio, perpetrados por sujetos desconocidos que, según relató, le advirtieron que llevaban “un mensaje de parte del presidente municipal”.

“ARTICLE 19 exige al gobierno de Veracruz, en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Veracruz, coordinar acciones urgentes de búsqueda con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para localizar con vida al periodista Miguel Ángel Anaya Castillo, conforme al Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, señaló la organización.