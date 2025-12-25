FGJCDMX confirma asesinato de “El Panu” de Los Chapitos en la Zona Rosa y abre investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la persona asesinada el 21 de diciembre al interior de un restaurante de la Zona Rosa contaba con una orden de búsqueda del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quienes ofrecían una recompensa de hasta cuatro millones de dólares por información relacionada con su localización.

Lo anterior, según informó la Fiscalía capitalina, partía de acusaciones contra el hombre asesinado, por delitos vinculados con el tráfico internacional de drogas y su presunto rol operativo dentro del Cártel de Sinaloa.

Recompensa

Este 25 de diciembre, la FGJCDMX inició una investigación por el delito de homicidio calificado tras confirmar, mediante peritajes de huellas dactilares, la identidad de la víctima como Oscar “N”, “El Panu”, señalado como presunto integrante del grupo criminal “Los Chapitos”.

Según las indagatorias, la víctima se encontraba con familiares cuando un individuo con vestimenta oscura, gorra y cubrebocas se aproximó y le disparó con un arma de fuego en diversas ocasiones, lo que provocó su muerte y dejó a otra persona lesionada.

Los hechos ocurrieron en el restaurante Luaú, ubicado en la calle Niza, en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Tras el homicidio, al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y notificaron al Ministerio Público.

Después, peritos en criminalística e identificación forense, así como agentes de la Policía de Investigación (PDI), recabaron indicios y aseguraron el inmueble.

La Fiscalía de la CDMX indicó que la investigación permanece en curso para esclarecer los hechos, identificar y localizar a quienes resulten responsables y determinar el móvil del ataque.