Llega ahora el frente frío 24 y amaga una nueva masa de aire ártico; así lloverá de viernes a lunes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo frente frío 24 se extenderá durante el último fin de semana de 2024 provocando precipitaciones y bajas temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se esperan incluso lluvias fuertes con puntuales intensas y temperaturas inferiores a los cinco grados en una veintena de entidades, según el pronóstico del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del viernes 26 al lunes 29 de diciembre.

Durante la noche del jueves y madrugada del viernes, un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca); intensas en Oaxaca (norte), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y sur); muy fuertes en Veracruz (Capital y Sotavento); lluvias fuertes en Veracruz (Las Montañas); chubascos en Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas.

De igual forma, se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Un segundo canal de baja presión sobre el centro del país, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera propiciarán lluvias fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), chubascos en Estado de México, Ciudad de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Guerrero, así como lluvias aisladas en Querétaro y Morelos.

Por otra parte, un frente frío se extenderá frente a la costa oeste de la península de Baja California, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán chubascos en Baja California, Baja California Sur y Sonora, lluvias aisladas en Chihuahua, vientos con rachas de hasta 60 km/h y probable caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, B.C.

Asimismo, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Probable caída de nieve o aguanieve en Sonora

El viernes, un nuevo frente frío (número 24) ingresará a Baja California, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste del país, lluvias puntuales fuertes en Baja California; lluvias y chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y probable caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

A su vez, canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, una vaguada y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, se prevé tiempo estable y sin lluvia en el norte del territorio nacional; ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Valle de México

Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con chubascos dispersos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 27 al lunes 29 de diciembre)

Durante el sábado y domingo, el frente frío (número 24) se extenderá sobre el noroeste de México, continuará interactuando con la vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con la corriente en chorro polar y con un río atmosférico, originando descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California y Chihuahua. El lunes, el frente se disipará en dicha región, dejando de afectar al país.

Por su parte, el canal de baja presión extendido desde el oriente al sureste de la República Mexicana, en combinación con una vaguada en altura en el golfo de México, ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán.

El domingo, según el organismo de la Conagua, un nuevo sistema frontal y su masa de aire ártico ingresarán sobre el norte del país, y durante el lunes, se desplazará rápidamente a lo largo la vertiente del golfo de México, generando descenso de temperatura con caída de nieve o aguanieve en Chihuahua y lluvia engelante en Coahuila, además de lluvias fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del territorio nacional, así como evento de “Norte” muy fuerte en el golfo de México e istmo y golfo de Tehuantepec.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el viernes 26 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Guerrero, Veracruz (Olmeca) y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Totonaca, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 26 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento para el viernes 26 de diciembre:

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la mañana: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa), Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Sábado 27 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz (Olmeca), Estado de México, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas).

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: zonas montañosas de Baja California y Chihuahua.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (costa) y Chihuahua.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 28 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Estado de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: sierras de Chihuahua y Durango.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 29 de diciembre: