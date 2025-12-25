Morena y aliados buscarán marco normativo frente al nearshoring

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los diputados de Morena y aliados buscan discutir y aprobar en el próximo periodo ordinario, la minuta, remitida del Senado de la República, que reforma la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, con el fin de actualizarla frente al fenómeno global del nearshoring.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, recordó que el 9 de diciembre de 2025 la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ocho de la citada Ley, aprobado en sesión de la misma fecha por el pleno de la cámara alta.

“La Cámara de origen es el Senado, siendo el promovente el senador Gustavo Sánchez Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien con fecha 15 de octubre de 2024, presenta el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley para impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, expedida el 6 de mayo de 2015, permaneciendo ésta sin modificaciones sustanciales desde su publicación hasta nuestros días", detalló.

Además, explicó que el 4 de marzo de 2025, el senador Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo ocho.

Que señala que la ley objeto de reforma ha quedado rezagada principalmente frente al fenómeno global del nearshoring, que ha irrumpido con fuerza e impactado en la economía mundial en los últimos años.

“Se subraya que la inversión está concentrada en ciertas entidades federativas de la región norte y centro del país y en pocas industrias como la manufactura, mientras que en el centro y sur del país persisten rezagos, por lo que este fenómeno global del que se hace referencia sea considerado como una gran oportunidad para México que aún requiere atender desafíos de los tres órdenes de Gobierno”, detalla.

Ricardo Monreal resaltó que la demanda global de mayores servicios e infraestructura pública de calidad, permitiría que la relocalización lograra detonar significativamente.

Y afirmó que la cámara de origen establece la importancia de su iniciativa para que la relocalización pase de ser un producto de circunstancias no planeadas a convertirse en una verdadera política de Estado por parte el Gobierno mexicano.