Pensiones IMSS: este es el calendario de pagos para 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer en su página el calendario de pago de pensiones para 2026.

Como suele ser usual, el depósito se lleva en los primeros días de cada mes, con algunas variantes, como cuando hay un feriado o el pago cae en fin de semana.

El calendario fue difundido por la Coordinación de Prestaciones Económicas de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Trabajo.

Calendario de pagos

La prestación económica para la población pensionada al amparo de la Ley del Seguro Social se pagará en las siguientes fechas de 2026