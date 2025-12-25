Secta ultraortodoxa Lev Tahor ligada a pedofilia y secuestros opera en Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que la secta ultraortodoxa, Lev Tahor, originaria de Jerusalén y con múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores opera en el estado de Chiapas.

Por ello, detuvo a Yoel “A”, identificado como uno de los integrantes de la secta y a quien imputó por delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas (hipótesis de matrimonios forzados).

En la audiencia inicial la defensa de Yoel “A” solicitó la duplicidad del término constitucional para reunir pruebas a su favor, por lo que en lo que el juez de control decide si lo vincula o no a proceso, deberá permanecer sujeto a prisión preventiva oficiosa.

La FGR dio a conocer que la secta Lev Tahor sustrae menores de edad de su lugar de origen para realizar matrimonios forzados con adultos integrantes del mismo grupo.

Yoel “A” fue detenido en el estado de Chiapas por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

La secta Lev Tahor fue fundada en Jerusalén en 1988 y, debido a las diversas acusaciones que ha enfrentado, sus integrantes han cambiado constantemente de ubicación para evitar ser detenidos.

Opera principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México, países en donde las autoridades han logrado detener a varios de sus líderes y rescatar a personas menores de edad.

Fue así como las autoridades de México lograron ubicar su zona de operación en el estado de Chiapas.