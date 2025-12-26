Buscan sancionar con hasta ocho años de prisión a quien manipule imágenes con IA para fines sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La diputada de Morena, Irma Juan Carlos, presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 199 Septies del Código Penal Federal, con el objetivo de sancionar de manera específica la manipulación digital de imágenes con fines sexuales, particularmente cuando se utilizan herramientas de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa busca de cuatro a ocho años de prisión y de 400 a mil días multa a quien manipule digitalmente imágenes de otras personas, mediante IA u otras herramientas informáticas, para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales explícitas, y las distribuya, comercialice o almacene con conocimiento del hecho.

La legisladora resaltó que en los últimos años se ha registrado un incremento alarmante en el uso indebido de tecnologías digitales para atentar contra la integridad, privacidad y dignidad de las personas, en particular de mujeres y menores de edad, mediante la alteración de imágenes para hacerlas parecer desnudas o involucradas en actividades sexuales sin su consentimiento.

“La falta de herramientas legales específicas para abordar estas conductas no abarca de manera explícita los casos de manipulación de imágenes para sexualizarlas o hacerlas parecer desnudas”, lo que genera espacios de impunidad y deja a las víctimas en situación de vulnerabilidad”, resaltó.

La diputada morenista subrayó que el marco jurídico actual presenta un vacío normativo, ya que, si bien el Código Penal Federal sanciona ciertas conductas relacionadas con la explotación sexual en medios digitales, no abarca de manera explícita los casos de manipulación de imágenes para sexualizarlas o hacerlas parecer desnudas.

“Es indispensable actualizar el Código Penal Federal para que el orden jurídico responda a las realidades actuales y envíe un mensaje claro de que la violencia digital no será tolerada”, puntualizó.