Diputados de Morena van por reforma para ampliar definición de delito sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados buscará discutir y aprobar la minuta remitida del Senado que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual, que reforma el artículo 260 del Código Penal para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento.

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.

“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.

El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considera un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”.

Además, Ricardo Monreal especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado.