FGR detiene a Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jesús Alberto Caballero Tardaguila, excolaborador de Genaro García Luna, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Según las investigaciones, Caballero Tardaguila probablemente participó entre 2013 y 2015, en la celebración de contratos simulados para desviar recursos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social (Centros Penitenciarios Federales), a empresas controladas por el exsecretario de Seguridad Pública.

El exfuncionario fue detenido en Cuernavaca, Morelos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), posteriormente fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México para que el ministerio público federal solicite audiencia inicial.