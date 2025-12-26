Matan a la influencer Valeria Márquez en plena transmisión en vivo en Jalisco (Video)

ADVERTENCIA: La siguiente nota contiene imágenes y videos que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas.

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En Zapopan, Jalisco, la joven creadora de contenido y modelo Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo en TikTok.

El incidente ocurrió dentro de su estética, "Blossom The Beauty Lounge", ubicada en la avenida Servidor Público y Emperadores Mexicanos, en la colonia Real del Carmen Grand, en Zapopan, Jalisco, este martes 13 de mayo, aproximadamente a las 18:30 horas.

En su perfil de Instagram, Valeria se describía como modelo y mencionaba haber ganado el concurso de Miss Rostro 2021. Contaba con 101,400 seguidores en TikTok y 80,000 en Instagram.

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Comisaría de Zapopan, tras recibir varios reportes de auxilio al número de emergencias 9-1-1. Al entrar en la estética, los policías encontraron a la joven con dos impactos de bala, uno en el cráneo y otro en el tórax, así como varios casquillos de un calibre aún por determinar. Los paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las empleadas del negocio indicaron que la víctima era la propietaria de la estética. Testigos señalaron que el asesino fue un hombre que entró al lugar y disparó con un arma de fuego, huyendo presuntamente a bordo de una motocicleta.

La Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó que la investigación del asesinato de Valeria Márquez se está llevando a cabo bajo el protocolo de feminicidio.

Un agente del Ministerio Público, en coordinación con elementos de la Policía de Investigación, recopiló testimonios e indicios que serán integrados en la carpeta de investigación correspondiente.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) llevaron a cabo el procesamiento de la escena, realizaron la fijación y recolección de indicios. El cuerpo fue trasladado a sus instalaciones para practicarle la necropsia y se espera su identificación oficial por parte de los familiares.