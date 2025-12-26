“Miren qué bien está Acapulco”: Sheinbaum invita a visitar el puerto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum presumió una parte de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero.

En un breve video de 30 segundos mostró un video de un recorrido por la nueva Costera Miguel Alemán, que fue inaugurada en su rehabilitación hace menos de una semana.

“Miren qué bien está Acapulco, visiten este bello puerto del Pacífico mexicano”, dijo.

Miren qué bien está Acapulco. Visiten este bello puerto del Pacífico mexicano. pic.twitter.com/rZhKeepSDV — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 26, 2025

La mandataria federal agregó que “Acapulco está de pie gracias a su gente maravillosa”, luego de la devastación que ha sufrido el puerto con los últimos huracanes John y Otis, durante el sexenio pasado y que dejó 68 personas fallecidas y graves daños en la infraestructura de la zona turística y viviendas.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace unos días que estaría de vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, del 25 al 27 de diciembre.