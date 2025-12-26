Piden que la UIF investigue ingresos de los hijos de AMLO tras compras en tiendas de lujo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, informó que por medio de un Punto de Acuerdo en San Lázaro, solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) haga una revisión de los ingresos de la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en especial de sus hijos.

Esto luego de que en redes sociales expusieran una imagen en la que se ve a José Ramón López Beltrán, hijo del exmandatario, saliendo de la tienda de lujo Loro Piana con una bolsa Hermès en la mano, en Houston.

“Esa información es del dominio público, merecemos saber quién les deposita, quién les manda dinero y bajo qué concepto”, resaltó Téllez Hernández.

Por su parte, el legislador albiazul, Federico Döring, dijo que la actividad pública de los hijos mayores de López Obrador ha sido muy polémica y cuestionada, ya que afirmó no se sabe a qué se dedican, pues, resaltó que no tienen oficio ni profesión comprobada.

“Disfrutando de lo robado, vimos a José Ramón López Beltrán de compras en Loro Piana, una tienda de mucho lujo en Estados Unidos. Él y su hermano Andy, viajeros de lujo, con el dinero robado y los impuestos de los mexicanos, ponen de manifiesto la hipocresía de Morena de que nunca existió la austeridad, que sólo estaban en contra de la burguesía hasta alcanzarla, y que su papi, desde ‘La Chingada’, les protege y ampara de todo su dinero mal habido.

Es por ello, que los panistas indicaron que además de la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido oficialista tiene que hacer un deslinde de estas acciones de hipocresía de Morena.