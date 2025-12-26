Â¿QuÃ© es la Visa Integrity Fee y de cuÃ¡nto es la tarifa que hay que pagar?

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).â€” La Visa Integrity Fee es una tarifa que Estados Unidos estableciÃ³ mediante la legislaciÃ³n federal aprobada como parte del One Big Beautiful Bill Act, promulgado en 2025. La ley autoriza al gobierno a cobrar un monto adicional a los solicitantes de ciertas Visas de no inmigrante con el objetivo de fortalecer procesos de verificaciÃ³n migratoria y financiar mecanismos de control. Este cargo se aplica desde el 1 de octubre de 2025 y forma parte del esquema vigente de tarifas para emisiÃ³n de visas.

De acuerdo con el texto legislativo aprobado por el Congreso de Estados Unidos, la Visa Integrity Fee es un cobro obligatorio que se agrega al momento de emisiÃ³n de la Visa y no forma parte de la tarifa de solicitud que se paga al inicio del trÃ¡mite. La ley establece que el monto no puede ser inferior a 250 dÃ³lares y debe aplicarse a las categorÃ­as de no inmigrante especificadas en la normativa. El Departamento de Estado mantiene la estructura de tarifas actualizada en su listado oficial, donde se indica que la cuota consular de solicitud para la visa de visitante B1/B2 sigue en 185 dÃ³lares, a la cual se suma la Visa Integrity Fee cuando la visa es aprobada.

AnÃ¡lisis, contexto y hechos. Da clic y sÃ­guenos en Google Noticias

AplicaciÃ³n de la tarifa y momento del pago

La Visa Integrity Fee se cobra Ãºnicamente cuando el consulado aprueba la visa y confirma que serÃ¡ emitida. No se paga al llenar el formulario DS-160 ni al reservar la cita. Los consulados notifican al solicitante del monto que debe cubrir antes de que el pasaporte sea liberado con la Visa estampada. Este mecanismo estÃ¡ alineado con el texto legislativo que establece que la tarifa debe aplicarse al momento de emisiÃ³n y no durante la fase de solicitud.

El monto para beneficiarios de la visa B1/B2 queda en 435 dÃ³lares cuando la aprobaciÃ³n se realiza a partir del 1 de octubre de 2025. La tarifa adicional tambiÃ©n aplica a visas de estudiante, intercambio y empleo temporal, salvo las excepciones que el Departamento de Estado determine con base en disposiciones regulatorias. La estructura de costos puede variar por categorÃ­a, pero la Visa Integrity Fee se mantiene como un cargo uniforme para las visas sujetas a esa regulaciÃ³n.

InformaciÃ³n clave sobre la Visa Integrity Fee

Lo que deben revisar los solicitantes

Monto establecido por ley: la tarifa no puede ser menor a 250 dÃ³lares.

Momento de pago: sÃ³lo se cobra cuando la visa es aprobada y se autoriza su emisiÃ³n.

AdiciÃ³n a la tarifa consular: se suma al costo de solicitud que permanece vigente en cada categorÃ­a.

AplicaciÃ³n general: se utiliza en visas de no inmigrante segÃºn lo dispuesto en la ley federal.

Excepciones reguladas: el Departamento de Estado puede definir excepciones basadas en disposiciones operativas.

ActualizaciÃ³n permanente: los consulados aplican el monto conforme a los lineamientos del aÃ±o fiscal vigente.

Cambios en tarifas migratorias vinculadas a la misma legislaciÃ³n

El paquete legislativo que creÃ³ la Visa Integrity Fee tambiÃ©n estableciÃ³ ajustes en otras tarifas migratorias. La autorizaciÃ³n electrÃ³nica de viaje conocida como ESTA aumentÃ³ su costo a 40 dÃ³lares y el formulario I-94, utilizado en algunos ingresos terrestres, incrementÃ³ su monto a 30 dÃ³lares. Ambos ajustes entraron en vigor el 30 de septiembre de 2025 y forman parte del mismo conjunto de disposiciones diseÃ±adas para financiar procesos de control migratorio.

El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado mantienen sus listas de tarifas actualizadas por aÃ±o fiscal. La implementaciÃ³n de estos montos se realiza conforme a las regulaciones internas de cada agencia y se revisa de manera periÃ³dica para adecuarse a los costos operativos del sistema migratorio.

Consideraciones para solicitantes posteriores a octubre de 2025

Quienes tramitan Visa despuÃ©s de la entrada en vigor de esta tarifa deben contemplar que el costo final depende del momento de aprobaciÃ³n y no de la fecha en que se iniciÃ³ el trÃ¡mite. Esto significa que solicitudes presentadas antes de octubre pero aprobadas despuÃ©s de esa fecha estÃ¡n sujetas a la Visa Integrity Fee. Los consulados informan a cada solicitante cuÃ¡ndo debe cubrir el monto y mediante quÃ© mecanismos oficiales.

Los requisitos de elegibilidad para cada tipo de Visa se mantienen bajo los criterios habituales del Departamento de Estado. La documentaciÃ³n necesaria, las entrevistas y las verificaciones continÃºan bajo los procedimientos establecidos, sin cambios derivados de la nueva tarifa. La Visa Integrity Fee se integra Ãºnicamente como un cobro adicional al proceso de emisiÃ³n.