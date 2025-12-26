¿Quién era Ximena Guzmán, la secretaria particular de Brugada que fue asesinada? (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega trabajaron de la mano de Clara Brugada cuando todavía era alcaldesa de Iztapalapa, y ya como jefa de gobierno se desempeñaron como secretaria particular y asesor de seguridad metropolitana, respectivamente, hasta que la mañana de este 20 de mayo fueron asesinados en un ataque directo sobre la Calzada de Tlalpan.

De acuerdo con personas cercanas a la mandataria capitalina, entre ella y Guzmán, de 42 años, existía una relación de confianza de varios años, pues fue secretaria particular de Brugada desde 2018 y la acompañó durante su campaña para dirigir la CDMX.

Antes, Ximena Guzmán fungió como coordinadora de Desarrollo Educativo de Iztapalapa, entre 2012 y 2013. Luego, fue directora de seguimiento de análisis de los compromisos de Miguel Ángel Mancera cuando fue jefe de Gobierno, periodo en el que también fue subdirectora en la Secretaría de Gobierno de la capital mexicana.

Era licenciada en sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, además, contaba con una maestría en la misma área por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia.

Era una mujer que se describía a sí misma como "socióloga del deporte, corredora de ida y de regreso, viajera y amante del precipicio".

En sus redes sociales, compartía información sobre las acciones de Brugada, como fotos de cuando la acompañó a Nueva York para presentar el proyecto de las Utopías ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

También compartía su gusto musical por Silvio Rodríguez y el progreso de su huerto de moras azules, un producto que comercializaba con la marca Filodecielo.

Por su parte, el licenciado en la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, José Muñoz, también era un colaborador cercano a Brugada que la acompañó desde sus años al frente de Iztapalapa, donde fue coordinador de asesores de 2021 a 2023.

De acuerdo con reportes periodísticos, en la actual administración se desempeñaba como asesor de seguridad metropolitana, aunque el equipo de comunicación de Gobierno central no ha confirmado esta información.