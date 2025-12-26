Rechazan desbloquear cuentas de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal rechazó, por ahora, liberar las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, identificado como supuesto líder del grupo criminal, La Barredora.

Sandra Adriana Carbajal Díaz, juez Primero de Distrito en Tabasco, admitió a trámite una demanda de amparo presentada por el excolaborador de Adán Augusto López, pero rechazó conceder la suspensión provisional que pidió para tener acceso a su dinero.

La negativa no es por tiempo indefinido pues la juzgadora celebrará una audiencia el próximo 2 de enero para determinar si concede o no la suspensión definitiva que solicitó Bermúdez Requena.

Proceso informó en septiembre de 2025 que en otra demanda de amparo en la que el exfuncionario solicitó levantar el aseguramiento de sus bienes, alegó ser perseguido político.

En la demanda que ahora tramitó en contra del bloqueo de sus cuentas ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el exfuncionario utilizó exactamente el mismo argumento para acreditar que están violando sus derechos humanos, lo cual tendrá que ser analizado por la juez una vez que dicte su sentencia definitiva.

"El suscrito fui secretario de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, actualmente injustamente he sido relacionado con un grupo criminal denominado ‘La Barredora’. De igual forma, de manera ilegal me ha sido librada una orden de aprehensión por mi presunta participación en la comisión de los hechos que la ley señala como los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro por las autoridades judiciales de administración de justicia en el estado de Tabasco", indicó.

"Con motivo de lo anterior, el suscrito y mi familia se ha visto injustamente envuelta en una persecución política, al grado que el pasado 25 de julio de 2025 tuve conocimiento cierto que la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había ordenado el bloqueo de mis cuentas bancarias y mi incorporación a la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Mexicano".

Bermúdez Requena fue detenido el pasado 18 de septiembre luego de ser entregado por el gobierno de Paraguay que lo expulsó por ingresar de manera ilegal a dicho país.

La Fiscalía General de Tabasco lo imputó por asociación delictuosa, extorsión y secuestro, delitos por los que está vinculado a proceso.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendiente la ejecución de una orden de captura en su contra por delincuencia organizada y secuestro.