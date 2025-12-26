homicidios

Reportan 53 homicidios dolosos en Navidad

Previamente, el 24 de diciembre, día de Nochebuena, el reporte fue de 42 asesinatos.
viernes, 26 de diciembre de 2025 · 07:38

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En Navidad se registraron 53 homicidios dolosos en el país, de acuerdo con la estadística diaria que reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte de homicidios dolosos generado por un equipo interdisciplinario integrado por varias dependencias federales, el estado con más asesinatos fue Chihuahua, con siete; Colima, seis, y Sonora con cinco.

La estadística recopilada por la propia SSPC en conjunto con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), así como por la Fiscalía General de la República (FGR) consigna cuatro homicidios dolosos en Guanajuato, así como tres en Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca, cada uno.

Previamente, el 24 de diciembre, día de Nochebuena, el reporte fue de 42 asesinatos.

