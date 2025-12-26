Sheinbaum resalta que México es el segundo país con menos desocupación en el mundo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México cierra 2025 como el segundo país con menos desocupación, solo debajo de Japón; aunque si las cifras se comparan con 2024, el desempleo aumentó en el país, en especial en el caso de las mujeres entre quienes son más las que no tienen un empleo.



En una publicación en sus redes sociales informó que derivado de datos publicados en https://datosmacro.expansion.com/paro México tiene una tasa de desocupación del 2.7 por ciento (en el detalle de la publicación indica que es 2.6%), mientras que Japón registra 2.6%; en tercer lugar está Alemania con 3.8%; Países Bajos, 4%; Australia, 4.3%; Estados Unidos con 4.6%; Irlanda con 4.9%.



En los últimos lugares, es decir los países que tienen mayor desocupación, está España con 10.5 por ciento; Finlandia, 10.3%; Suecia 9.1%; y Francia con 7.7 por ciento.

Estas cifras no se reflejan en mejores niveles de crecimiento económico en el país, del que recientemente el Banco de México recortó la proyección a la mitad para 2026 y al cierre de este 2025 hiló dos años consecutivos debajo del promedio de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), además de que México es el país de esta región con menor crecimiento.



"Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados", publicó este viernes la mandataria federal.



Recientemente, un análisis del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) concluyó que en el primer semestre de este año la economía mexicana registró un crecimiento anual de solo 0.7 por ciento.



El mismo análisis detalla que la informalidad “se ha convertido de manera preocupante” en el principal motor del crecimiento económico, lo cual se observó durante 2025, por lo que alertan que debe revertirse hacia 2026.



De acuerdo con la publicación de donde Presidencia tomó la información y que publica la presidenta en un mensaje en redes este viernes, México aumentó la cifra de desempleo en este último año, dado que en 2024, la cifra fue de 2.4 por ciento.



La tasa de desocupación en 2025 en hombres es del 2.7% y en las mujeres es de 2.4 por ciento. En 2024 la tasa de desempleo en hombres fue de 2.6%; en mujeres fue de 2.2%, es decir ahora es mayor la cantidad de mujeres que no tienen una ocupación, aunque en menor proporción sucedió lo mismo con los hombres.