Frente frío 25 y masa de aire ártico provocarán lluvias, nieve y heladas este domingo

Se prevé ambiente frío en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo frente frío 25 impulsado por una masa de aire ártico ingresará el domingo el país provocando un marcado descenso de las temperaturas, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó también sobre la presencia de vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua para este domingo 28 de diciembre.

La dependencia federal informó además que vigila el ingreso del nuevo frente debido a que recorrerá el litoral del golfo de México durante el lunes, ocasionando lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla y Tamaulipas.

Durante la noche del sábado y madrugada del domingo, el frente frío número 24 se desplazará sobre el noroeste de México, interaccionará con una vaguada polar y con el río atmosférico, originando chubascos en Baja California y Sonora, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Asimismo, se prevé ambiente frío con probable caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Olmeca), Chiapas (norte), Tabasco (sur y este) y Campeche (suroeste); fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas), Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Morelos, Tlaxcala y Yucatán.

Un segundo canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Nayarit y Zacatecas.

Se van el frente 24 pero llega el 25

El domingo se prevé que el sistema frontal número 24 se disipe sobre el norte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, un nuevo frente frío (número 25) impulsado por una masa de aire ártico, se aproximará e ingresará sobre la frontera norte y noreste del territorio nacional, asociado con las corrientes en chorro polar y subtropical y un río atmosférico, originarán un marcado descenso de las temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en las citadas regiones, además de la probable caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

Simultáneamente, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Un segundo canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, y el ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en ambas regiones incluido el valle de México.

Valle de México

Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Durante la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riegos

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche y madrugada del lunes: norte de Chihuahua.

Las lluvias fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana del domingo habrá condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el domingo 28 de diciembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (centro y este) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Morelos y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

Pronóstico de temperaturas para el domingo 28 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (costa), Tabasco (costa), Chiapas (oeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el domingo 28 de diciembre: