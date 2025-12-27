Jóvenes Construyendo el Futuro elevará su apoyo mensual en 2026. ¿A cuánto ascenderá?

Las y los aprendices cuentan con seguro médico del IMSS, recordó la dependencia federal. Foto: Programas para el Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el incremento del 13 por ciento al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, las y los derechohabientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrán también un aumento en su apoyo económico mensual, de acuerdo con la Coordinación de Programas para el Bienestar.

Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación durante 12 meses en empresas, negocios locales, talleres, instituciones u organizaciones a jóvenes de entre 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo al momento de su ingreso, recordó la dependencia del gobierno federal.

Además de su apoyo económico depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, las y los aprendices cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

A partir de su creación, Jóvenes Construyendo el Futuro ha permitido que siete de cada 10 aprendices egresados consigan un empleo o inicien una actividad productiva, destacó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

¿A cuánto ascenderá el apoyo?

En 2025, el apoyo mensual para los beneficiarios del programa fue de 8 mil 480 pesos

El gobierno federal anunció el pasado 5 de diciembre que Jóvenes Construyendo el Futuro elevará su apoyo mensual a 9 mil 582 pesos en 2026

En cifras