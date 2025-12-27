Mario Delgado reacciona a “rebelión” de Marx Arriaga; defiende su gestión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado defendió su gestión al frente del sistema educativo mexicano y destacó que el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), actualmente vigente, reconoce al magisterio como actor estratégico de la transformación educativa.

A través de un comunicado, el funcionario añadió que dicho modelo, creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, consolida el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación y “coloca en el centro el derecho social a una formación integral con sentido humanista y científico”.

El comunicado fue difundido luego de que Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la dependencia acusó a la gestión de Delgado de mantener y profundizar procesos de privatización en la educación pública y llamó a crear Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.

“Hoy, con la NEM, las comunidades indígenas disponen de Libros de Texto Gratuitos en 22 lenguas maternas, lo que demuestra la política incluyente de la Presidenta y se hace justicia a estos grupos que fueron olvidados por el neoliberalismo”, destacó Delgado.

“Los programas prioritarios del Gobierno de México han fortalecido la permanencia escolar y la equidad educativa mediante apoyos directos, con una inversión superior a los 144 mil millones de pesos en 2025 destinados a becas y acciones de mejora educativa, en beneficio de más de 13 millones de estudiantes en todos los niveles”.

Delgado aseguró que su administración ha impulsado el mejoramiento de la infraestructura educativa a través de esquemas de participación comunitaria atendiendo a más de 200 mil planteles escolares en todo el país.

Mientras Arriaga reprochó la coerción para negar a la base magisterial su derecho a la autonomía profesional, Delgado afirmó que la SEP ha fortalecido los procesos de formación, acompañamiento y participación docente.

“La NEM reconoce al magisterio como actor estratégico de la transformación educativa y ha fortalecido los procesos de formación, acompañamiento y participación docente, con respeto a su autonomía profesional y a la diversidad de contextos del país”, señaló.

“Los Consejos Técnicos Escolares se transformaron para que las y los maestros dialoguen, debatan, expongan sus ideas, sus propuestas y proyectos para mejorar e impulsar los contenidos y valores de la Nueva Escuela Mexicana”.