Panista exige la destitución inmediata de Marx Arriaga en la SEP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal del PAN, Héctor Saúl Téllez, exigió la destitución de Marx Arriaga Navarro, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien llamó a crear Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.

A través de su cuenta de X, el legislador panista afirmó que la propuesta del funcionario de la SEP es un intento de “sesgar de manera dolosa la política educativa” del país.

Por ello, exigió al titular de la SEP, Mario Delgado y a la presidenta Claudia Sheinbaum su destitución inmediata y detener el intento de influir de manera sesgada en la política educativa de México.

?? El impresentable @MarxArriaga pretende crear, desde la @SEP_mx, comités de "defensa del obradorismo" y un magisterio "insurgente", dice él.



En ese sentido y ante tal intento de sesgar de manera dolosa la política educativa de nuestro país, exigimos al secretario… December 27, 2025

“No necesitamos más polarización en nuestra sociedad. Cumplan con los principios de imparcialidad, laicidad, pluralidad, tolerancia e inclusión en la práctica educativa.

“No es la primera vez que este pseudofuncionario ataca los principios que rigen a la educación pública. No trasladen sus problemas internos a la vida pública institucional”, señaló.

La noche del 25 de diciembre, a través de su cuenta de X, Arriaga difundió un desplegado en el que acusó que la actual conducción del sistema educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

Por ello, convocó a crear Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana, esquema creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.