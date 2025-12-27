Rebelión contra Mario Delgado en la SEP: Marx Arriaga convoca a “comités de defensa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) acusó que la actual conducción del sistema educativo, que encabeza Mario Delgado, mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública.

Por ello, a través de su cuenta de X, llamó a crear una nueva organización educativa con estructura propia, al margen de la SEP, así como a la conformación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.

La convocatoria fue publicada la noche del 25 de diciembre y en ella explicó que los comités operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos a los canales institucionales de la SEP.

In mochintin ic se yolotl, ic se ixtli



Después de miles de kilómetros, de centenares de horas de reflexión, de análisis, de acuerdos... No quedó otro camino que convocar a la instalación de "Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos" pic.twitter.com/aFVPIQhoQz — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) December 26, 2025

“Se han heredado las viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo educativo neoliberal como lo son: la simulación, las cargas administrativas, el lucro con las capacitaciones, cuadernillos, materiales educativos, planeaciones, la coerción para negarle a la base magistrerial su derecho a a autonomía profesional y la más grave: operar las políticas de la COPARMEX, de la OCDE, de la UNESCO, del FMI, del BM, en la formación de una ciudadanía sumisa al sistema de consumo neoliberal con el dominio de las competenciaas básicas según las necesidades empresariales”, señala la publicación.

“Continúa la tendencia a la privatización del Sistema Educativo Nacional al permitir los REVOE’s para la instalación de más escuelas privadas sin una regulación de: las colegiaturas, los materiales educativos que solicitan, los uniformes, los salarios docentes, las prestaciones que dan a su base magisterial”.

Todo esto, indicó contradice los principios de la Nueva Escuela Mexicana impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya está en vigor.