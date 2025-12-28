Así reaccionó el líder del PAN tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jorge Romero Herrera, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), expresó sus condolencias a familiares de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca, que ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas.

En su cuenta de X, el dirigente del blanquiazul reconoció el esfuerzo de los equipos de emergencia que atienden la tragedia.

“Con profundo pesar expreso mis más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Nizanda, Oaxaca.

“Acompaño con respeto y solidaridad a las familias que hoy viven momentos de angustia y dolor, y reconozco el esfuerzo de los equipos de emergencia que atienden esta tragedia”, publicó Romero Herrera.

“Mis pensamientos están con todas y todos los afectados en este difícil momento”, concluyó el mensaje del líder opositor.