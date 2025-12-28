“Estamos atentos”: Sheinbaum reporta apoyos federal y estatal tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa del pasado martes 23. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que dependencias federales y del estado de Oaxaca están trabajando para apoyar a los usuarios del tren.

En su cuenta de X reportó que en las labores de auxilio participan las secretarías de Marina y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como el IMSS-Bienestar y el gobierno del estado.

“Estamos atentos a los trabajos de la Secretaría de Marina para apoyar a usuarios del Corredor Interoceánico. Participan SICT, IMSS-Bienestar y el gobierno del estado. Conforme tengamos más datos ampliaremos la información”, publicó la mandataria.

Desde su cuenta de X, Sheinbaum, compartió primero el comunicado del gobernador Salomón Jara y luego el de la Marina, en el que actualizó a 20 la cifra de lesionados.