Marina reporta 13 muertos y 98 lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Marina reportó que 13 personas murieron a causa del descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec ocurrido la mañana de este domingo.

En su más reciente comunicado, la dependencia federal informó que el número de lesionados aumentó a 98, de los cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria y el resto se encuentran sin lesiones de gravedad. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que cinco personas heridas están graves.

Asimismo indicó que 139 personas se encuentran fuera de peligro.

“La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”, reporta el comunicado.

La dependencia agregó que durante las acciones de búsqueda y localización de las personas, la Institución desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico.

“La Institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos”, concluye el comunicado publicado en X a las 17:44 horas.

Gobernación coordinará labores

La presidenta Claudia Sheinbaum informó a través de dicha red social que instruyó al secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que se trasladen al lugar para atender a las familias de manera personal.

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 29, 2025

Asimismo, dio a conocer que los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como del IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec, por lo que también insgruyó a los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar a acudir a atender directamente a las familias.

“La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando”, añadió.