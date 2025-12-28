Masa de aire ártico del frente frío 25 congelará el fin de año; así lloverá de lunes a jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La masa de aire ártico del frente frío 25 cubrirá la mayor parte del país en la víspera de año nuevo, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso especial sobre las condiciones meteorológicas adversas que traerá consigo este fenómeno, que provocará incluso lluvias torrenciales y bajas temperaturas entre el lunes 29 de diciembre de 2025 y el jueves 01 de enero de 2026.

Durante la noche del domingo y madrugada del lunes, un nuevo frente frío (número 25) se aproximará e ingresará a la frontera norte y noreste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como un río atmosférico, ocasionarán chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Chihuahua, Sonora (este) y Durango; además la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte de Chihuahua.

A su vez, la masa de aire ártico que impulsará al frente generará marcado descenso de las temperaturas y fuertes a muy fuertes rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional.

Aviso especial por el #FrenteFrío número 25 que ingresará mañana a nuestro país con su masa de aire ártica. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en gran parte del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas (norte, centro y este) y Quintana Roo (centro y sur), chubascos en Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como lluvias aisladas en Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Sotavento).

Finalmente, canales de baja presión sobre el occidente, sur y centro de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos en Guerrero, Jalisco, Colima y Michoacán, y lluvias aisladas en Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Morelos.

Evento de Norte intenso el lunes

Para el lunes, el frente frío (número 25) se desplazará sobre el litoral del golfo de México, en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; pronosticándose lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará evento de “Norte” intenso con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como el istmo y golfo de Tehuantepec.

Asimismo, marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

A su vez, se prevé la caída de nieve/aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango; además en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Por otra parte, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como lluvias aisladas en Nayarit.

Valle de México

Por la mañana del lunes, cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío en zonas altas del Valle de México. Se prevé que en horas de la tarde y noche incremente la nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento del noreste de 15 a 30 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 30 de diciembre de 2025 al jueves 01 de enero de 2026)

El martes y miércoles, el frente frío 25 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose durante el martes lluvias intensas a puntuales torrenciales en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

La masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México, así como evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec, y muy fuerte en la península de Yucatán.

Durante lunes y martes, el #FrenteFrío número 25 y su masa de aire ártico ocasionarán #CondicionesMeteorológicasAdversas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de #México.

Asimismo, durante el martes continuará la probabilidad de caída de nieve/aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el flujo de humedad de un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, pronosticándose durante el miércoles y jueves, lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California y Sonora; así como probable caída de nieve o agunaive en las sierras de Baja California y Sonora.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias aisladas en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Riesgos

Las lluvias fuertes a intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la mañana, persisten condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, B.C.

Pronóstico de lluvias para el lunes 29 de diciembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 29 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (costa), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 29 de diciembre:

Evento de Norte de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala Puebla, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California.

Martes 30 de diciembre:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz ( Papaloapan), Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Capital y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca Nautla y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Probabilidad de nieve o aguanieve: cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Evento de Norte de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: costas de Veracruz (centro y sur) e istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de Norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costas de Tamaulipas, Veracruz (norte) y Tabasco (oeste).

Evento de Norte de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 3 a 5 metros de altura: costas de Veracruz (centro y sur) y golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora (costa y sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Miércoles 31 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Capital y Las Montañas), Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Hidalgo y Estado de México.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

Evento de Norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec.

Evento de Norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo por la noche: costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: costa de Tamaulipas.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California y Baja California Sur.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán.

Oleaje de 3 a 4 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de California y costas de Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste) y Durango (oeste).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Oaxaca.

Jueves 01 de enero: