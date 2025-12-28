Tren Interoceánico
“No sabemos si se quedó sin frenos”: así narró un pasajero del Tren Interoceánico el descarrilamiento (Video)“Sentimos que el tren venía muy fuerte”, relata el pasajero en un video que se viralizó en redes.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos”, relató un pasajero del tren del Corredor Interocéanico Istmo de Tehuantepec que se descarriló esta mañana a la altura de Nizanda, Oaxaca y quien compartió en redes sociales lo que él y su familia vivieron.
El pasajero difundió en redes sociales que él y su familia solo resultaron un “poco golpeados” gracias a que venían en el último vagón y compartió imágenes del accidente.
“Se descarriló este tren interoceánico, íbamos a Coatza (Coatzacoalcos, Veracruz), muchísima gente está allá tirada, dos vagones, tres vagones”, explicó.
“Muchísima gente estamos tratando de sacar gente porque sí está muy triste”, narró.
????? 'SENTIMOS QUE EL TREN VENÍA MUY FUERTE': EL TESTIMONIO DE UN PASAJERO TRAS EL DESCARRILAMIENTO— Juan Ortiz ???????? (@Juan_OrtizMX) December 28, 2025
Ya circulan testimonios de quienes iban a bordo del tren descarrilado en Oaxaca.
Uno de ellos viajaba con toda su familia.
Cuenta que el tren del Corredor Interoceánico se… pic.twitter.com/3AmnNvvC2x