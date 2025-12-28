“No sabemos si se quedó sin frenos”: así narró un pasajero del Tren Interoceánico el descarrilamiento (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos”, relató un pasajero del tren del Corredor Interocéanico Istmo de Tehuantepec que se descarriló esta mañana a la altura de Nizanda, Oaxaca y quien compartió en redes sociales lo que él y su familia vivieron.

El pasajero difundió en redes sociales que él y su familia solo resultaron un “poco golpeados” gracias a que venían en el último vagón y compartió imágenes del accidente.

“Se descarriló este tren interoceánico, íbamos a Coatza (Coatzacoalcos, Veracruz), muchísima gente está allá tirada, dos vagones, tres vagones”, explicó.

“Muchísima gente estamos tratando de sacar gente porque sí está muy triste”, narró.